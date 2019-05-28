اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى برقم الجلوس رابط مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى، ينتظرها الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادى فى مختلف ادارات محافظة القاهرة، كانت امتحانات الشهادة الاعدادية قد بدأت فى القاهرة يوم السبت 11 مايو 2019، و انتهت الامتحانات يوم 16 مايو 2019 و بدأت بعدها عمليات تصحيح أوراق اجابات الامتحانات فى الكنترولات التى تم اعدادها للتصحيح و سط حماية أمنية مكثفة، و سيستغرق التصحيح عدة أيام قبل اعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى

حسب التصريحات الصادرة من مديرية التربية و التعليم محافظة القاهرة، حولعمليات التصحيح و المراجعة بالنسبة لامتحانات الصف الثالث الاعدادى، فقد تأك أن اعلان النتيجة سيكون قبل أجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم اعتماد نتيجة المدارس من محافظ القاهرة و اعلانها مباشرة، و رفعها على بوابة التعليم الاساسى، و ذلك فى جميع ادارات محافظة القاهرة عين شمس و حى السلام و مدينة نصر و المرج و باب الشعرية و الوايلى، و المطرية و النزهة و مصر الجديدة،و الموسكى و الازبكية و حدائق القبة و حى بولاق و عابدين، الزيتون و الشرابية و روض الفرج و شبرا و الزاوية الحمرا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسى الثانى

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى، من خلال هذا الرابط من خلال استخدام رقم الجلوس و سوف تظهر النتيجة مباشرة.

اعتمد أمس الاثنين 27 مايو 2019، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى حيث بلغت نسبة النجاح بين الطلاب 82%، و قد صرح مدير التربية و التعليم بالقاهرة أنه قد تقدم لأداء الامتحان هذا العام 153126 طالبا وطالبة و كان عدد الناجحين من الطلاب 149932 طالب و طالبة.

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