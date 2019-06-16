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اعرف نتيجة أولى ثانوي 2019.. برقم الجلوس والاسم فقط لطلاب الصف الأول الثانوي

كتب أسامة محمود محمدفي آخر تحديث
اعرف نتيجة أولى ثانوي 2019.. برقم الجلوس والاسم فقط لطلاب الصف الأول الثانوي

نتيجة الصف الأول الثانوي” خلال ساعات قليلة سيقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة أولي ثانوي للترم الثاني 2019، وكان قد بدأت إجراءات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب بعد انتهاء ألامتحانات مباشرة من اجل سرعة أعلان النتيجة، فقد راود جميع الطلاب والطالبات شعور بالقلق تجاه تاخر ظهور النتيجة، فقد اعلن وزير التربية والتعليم من خلال مؤتمر صحفي منذ أيام قليلة بان “نتيجة الصف الأول الثانوي” ستنال أرضاء الجميع ولا داعي للقلق، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

اعرف نتيجة أولى ثانوي 2019.. برقم الجلوس والاسم فقط لطلاب الصف الأول الثانوي

 ألاستعلام عن درجات “الصف الأول الثانوي” برقم الجلوس أو الاسم جميع المحافظات 2019

نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس أو الاسم سواء امتحان تابلت أو ورقي 2019
نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس أو الاسم سواء امتحان تابلت أو ورقي 2019

نتيجة أولي ثانوي” 2019 نهاية العام جميع المحافظات نظام التابلت

أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي النظام الجديد وهو التابلت من أجل قياس معدل الفهم والاستيعاب وليس الاعتماد علي الحفظ المتكرر كما هو معتاد من قبل،وتم تجهيز مدارس متخصصه لأجراء الامتحانات سواء كان ورقي أو تابلت، وقد شعر جميع الطلبة والطالبات باستياء كبير بسبب تأخر صدور “نتيجة أولي ثانوي” 2019 ألترم الثاني الدور الأول، وقد اشتكى طلاب “التابلت” من مقابلتهم للعديد من المشاكل والصعوبات خلال أداء الامتحانات قائلين بأنه نظام غير جيد والأفضل هي الامتحانات الورقية القديمة، حيث قابل الطلاب مشاكل فنيه متعلقة بشبكة التابلت الامتحان خلال أداء الامتحان،نتمنى النجاح الباهر للجميع.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت الجيد برقم الجلوس أو الاسم جمي المحافظات.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت الجيد برقم الجلوس أو الاسم جمي المحافظات.

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أسامة محمود محمد

التعليقات

  3. انا مش عارفه اوصلها لحد دلوقتى معلش حد يجبهالي رقم جلوسى ١٨٨ محافظة المنيا معلش يا اسامه حاول تجبهالي

    رد

  38. يا جماعة دى طريقة معرفة النتيجة:

    – الدخول على جهاز التابلت الخاص بك.

    – يدخل الطالب الكود الخاص به على جهاز التابلت، والذي كان يستخدمه في أثناء تأدية الامتحانات.

    – النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

    رد

    1. لو سمحتوا انا اواجه مشكلة في تحميل صفحة نتيجة الصف الاول الثانوى
      اسمي شروق خالد فتحي السيد
      رقم الجلوس 1304

    1. جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك يا محمد ، بالتوفيق يارب

    5. اااه لو سمحت بعد إذن حضرتك حد يطمني انا خايفه اوي كل شويه حد يقول النتيجه ظهرت واجي اشوف وابحث الاقي كذب مش عارفه بقي والله ارجوك أول ما النتيجه تظهر حد يقولي اسفه لو طولت ف الكلام

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