اعرف نتيجة أولى ثانوي 2019.. برقم الجلوس والاسم فقط لطلاب الصف الأول الثانوي

نتيجة الصف الأول الثانوي” خلال ساعات قليلة سيقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة أولي ثانوي للترم الثاني 2019، وكان قد بدأت إجراءات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب بعد انتهاء ألامتحانات مباشرة من اجل سرعة أعلان النتيجة، فقد راود جميع الطلاب والطالبات شعور بالقلق تجاه تاخر ظهور النتيجة، فقد اعلن وزير التربية والتعليم من خلال مؤتمر صحفي منذ أيام قليلة بان “نتيجة الصف الأول الثانوي” ستنال أرضاء الجميع ولا داعي للقلق، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.
ألاستعلام عن درجات “الصف الأول الثانوي” برقم الجلوس أو الاسم جميع المحافظات 2019
- يتم الدخول علي المواقع المتخصصة لأظهار النتيجة الآتية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.
- من يواجه مشكله في تحميل صفحة نتيجة الصف الأول الثانوي، يترك تعليق مكتوب به رقم الجلوس ( الكود ) مع كتابة الاسم رباعي وسنبحث له عن النتيجة سواء كان الامتحان ورقي أو تابلت.
نتيجة أولي ثانوي” 2019 نهاية العام جميع المحافظات نظام التابلت
أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي النظام الجديد وهو التابلت من أجل قياس معدل الفهم والاستيعاب وليس الاعتماد علي الحفظ المتكرر كما هو معتاد من قبل،وتم تجهيز مدارس متخصصه لأجراء الامتحانات سواء كان ورقي أو تابلت، وقد شعر جميع الطلبة والطالبات باستياء كبير بسبب تأخر صدور “نتيجة أولي ثانوي” 2019 ألترم الثاني الدور الأول، وقد اشتكى طلاب “التابلت” من مقابلتهم للعديد من المشاكل والصعوبات خلال أداء الامتحانات قائلين بأنه نظام غير جيد والأفضل هي الامتحانات الورقية القديمة، حيث قابل الطلاب مشاكل فنيه متعلقة بشبكة التابلت الامتحان خلال أداء الامتحان،نتمنى النجاح الباهر للجميع.
المزيد من النتائج تعرف عليها:
- نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت 2019 جميع المحافظات
- نتائج الدبلومات الفنية ألترم الثاني 2019
- نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية ألترم الثاني 2019
- نتيجة الصف السادس الابتدائية للترم الثاني جميع محافظات مصر 2019.
التعليقات
النتيجة ظهرت ولا لسه انا قاعده على اعصابي ومش عارفه اجيبها
تسنيم إبراهيم محمد نورالدين
محافظة الدقهلية
رقم الجلوس ٢١
مدرسة الشهيد على على على السيد
انا مش عارفه اوصلها لحد دلوقتى معلش حد يجبهالي رقم جلوسى ١٨٨ محافظة المنيا معلش يا اسامه حاول تجبهالي
مصطفي عبد اللطيف السعدى محمدين رقم الجلوس ٨٦٥
هى النتيجة ظهرت ولا لسه
هى النتيجة ظهرت ولا لسه
امتا النتيجة حاتظهر
مهيتاب محمد موسي
محافظه اسيوط
طب انا امتحنت ورقي نتجتي هتبقي تظهر علي التابلت من lms ولا المدرسه عشان انا ممتحن ورقي
انا مش عارفه اوصل هى ظهرت ولا لسة عشان انا بجد متوترة
الاسم فاطمه أحمد عبد العزيز
رقم الجلوس ٣١٨
تم
جبتى النتيجة
انا رقم جلوسى ٦٠٧
فرحه محمد صبحى ابراهيم / مدرسه لطفى الاسطى / محافظه البحيره / رقم الجلوس ١٣٦٩
أنا مش عارفه اجيب النتيجه وكود ايه اللي اكتبه انا رقم جلوسي ٢٤٤
رقم جلوسى ١٥٥
رابط نتيجة الصف الاول الثانوي محافظة سوهاج
رقم الجلوس 164
رقم جلوسى ١٥٥
هى النتيجة هو طلع آمنة بكرة ولا النهاردة
ياريت يا اسامة او سمحت تبعتلى نتجتى علشان بجد قلقانة وآلله العظيم وياريت تطلع بسرعة من فضلك
احمد هاني مغاوري مهدي برجاء ارسال النتيجة
يعني النتيجة هتظهر على Lms في رسائل الوزارة
محمود رأفت سليمان خليل 4270
باذن الله هيتم تجميع الدرجات لسه بكره فخليك متابعنا يا محمود
طيب الامتحان ورقي ستظهر ازاي
هيكون الاستعلام بالاسم رباعي
رقم الجلوس 50
الاسم روان حماده عبدالحميد حميد
هيتم تجميع الدرجات لسه بكره فخليكي متابعنا يا روان
الاسم: هدى عبدالناصر عاشور إبراهيم على عاشور
خليكي متابعه صفحتنا يا هدي عشان لسه النتيجة مظهرتش
ربنا يكرم إللى هيقوللى النتيجة درجات ولا تقديرات
لسه يا ريم مظهرتش متقلقيش اعتي بس الاسم رباعي او رقم الجلوس
759
جنة خالد محمد حسانين
تمام تابعينا عشان لسه النتيجة احتمال هتبقي بكره
رقم جلوسي١٤٥٥
ماشي يا محمد خليك متاعنا عشان درجات لسه الدرجات هتتجمع في الكنترول بكره
رقم جلوسي ١٤٥٥
خليكي متابعنا ديما عشان لو ظهرت النهارده ابو بكره نبعتلك الدرجات
هى دفعة اولى ثانوى كلها نحس
رقم الجلوس 198 شربين محافظة الدقهلية
دفعة اولى ثانوى كلها نحس
هيا هاتظهر انهارده ولا لاء طيب
لسه محدش اكد من الوزارة
يا جماعة انا خايفة الوزير يعمل فينا صدمه
انا مش عرفه اكيب النتيجة من على اى موقع
انا مش عارفه كيب النتيجة من على اي موقع من موقع الوزاره
لسه النتيجة مظهرتش وهيتم تجميع الدرجات بكره
لسه النتيجة مظهرتش لسه الدرجات بتتجمع في الكنترول
يا جماعة دى طريقة معرفة النتيجة:
– الدخول على جهاز التابلت الخاص بك.
– يدخل الطالب الكود الخاص به على جهاز التابلت، والذي كان يستخدمه في أثناء تأدية الامتحانات.
– النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.
نتيجة الصف الأول الثانوي ٢٠١٩لرقم الجلوس 241
تابعي معانا يا خلود عشان اول ما هتظهر هنبعتلك التقدير او الدرجات بتاعتك
أنا بدخل على بنك المعرفة لكن أول مبضغط ع استكشف بيقولى تم حظر الطلب ممكن حد يقولى اعمل ايه
عشان لسه النتيجة مترفعتش علي الموقع
أسمي👈 أية جمعة
رقم جلوسي 👈 5022
ماشي يا أية تابعي معانا وأول ما النتيجة تظهر هنبعتلك الدرجات
لسه مش عرفه أجيب النتيجه
لسه النتيجة مترفعتش علي الموقع
النتيجه هتظهر امتى بالظبط
احتمال النهارده يا عمرو اوبكره
رقم الجلوس ١٢٨
عمر خالد على عبد الوهاب
رقم الجلوس:٧٠٦
يا جماعه يعني هتظهر امته
احتمال النتيجة او هتبقي بكره
يا جماعة هى النتيجة درجات ولا تقديرات
عمر خالد على
رقم الجلوس ٧٠٦
الأسم/زينب سيد عبدالله طه علي
الكود/411587938
تمام يا زينب تابعي معانا عشان أول ما النتيجة تظهر نبعتلك الدرجات
رقم جلوسي ١١٠٨
تمام تابع معانا عشان أول ما هتظهر هنبعتلك الدرجات
نتيجة الصف الاول الثانوى رقم الجلوس ١١٠٨
لسه النتيجة مظهرتش خليك متابعنا
متى تظهر النتيجة
غالياً بعد بكره عشان لسه الدرجات بتتجمع في الكنترول
اسمه احمد عبداللاه عبدالنعيم رقم جلوس ٢١٢ محافظه الاسكندريه ارجو الرد من حضرتك
لسه النتيجة مظهرتش يا احمد خليك متابع الصفحة
انا مش عرفه رقم الجلوس اعمل اي
هتبحثي بالاسم رباعي
اسمه احمد عبداللاه عبدالنعيم رقم جلوس ٢١٢ محافظة الاسكندريه ارجو الرد من حضرتك
اسمى سامية إبراهيم حسين
محافظة الدقهلية
الكود :409918059
مدرسة ناصر الثانوية المشتركة باوليلة
تمام يا سامية تابعي الصفحة عشان لسه النتيجة مظهرتش لسه الدرجات بتتجمع في الكنترول
سانتظر ولن يخيب ظنى فى الله
باذن الله من الناجحين
واجهتنى نفس المشكلة عايزة حل سريع
منه الله عصام أحمد عبد العال
٢٨٩
القليوبية
مدرسه سرياقوس الثانويه المشتركة
هي هتظهرر امته النهارده ولا امته اما تظهر ونبي حد يعرفني🤗😣
المفروض النهارده يا نيره ولا مظهرتش هتبقي بكره
311 محافظة سوهاج
تمام خليكي متابعنا
انا ازاي هدخل الكود على التابلت
من خلال رابط موقع النتائج
هو ايه الكود ده🤔
زي رقم الجلوس ولو مفيش يبقي هتستعلمي بالاسم
لو سمحت ممكن تشرح ازاي اجيب نتيجة بس ياريت بتفاصيل
اكتبينا الاسم رباعي مع رقم الجلوس لو موجود ونبعتلك الدرجات اول ما تترفع علي موقع الوزارة
معرفه نتيجه أولى ثانوي
لسه النتيجة مظهرتش بس تابعي معانا عشان اول ما تظهر نبعتلك النتيجة بالدرجات
انا عايزة اعرف النتيجة بجد الرقم ٣٠٩
انا ضحى احمد حسين احمد 😗 عايزة اعرف النتيجة ورقم الجلوس٣٠٩
لسه النتيجة مظهرتش لغاية دلوقتي
هنعرف النتيجه درجات ولا تقديرات
غالبا هتبقي تقديرات واقل من تقدير مقبول هيدخل امتحان دور ثاني شهر يوليو
لو سمحتوا عايزة اعرف هتظهر امتي
لسه درجات الطلاب بتتجمع في الكنترول فخليكي متابعانا
لو سمحت احنا هناك النتيجة درجات ولا تقديرات
408733611 ابعتهالي لو سمحت علي ( [email protected]) ولك كل الحب والاحترام
لو سمحتوا عايزة اعرف النتيجة هتظهر please
اديني الطريقة اللي نقدر ندخل بيها علي النتيجة من علي Lms
النتيجة امتى بقي حرام عليكوا
ردو عليا بقي النتيجه امتى وهتبقي درجات ولا تقديرات
محمد علي السيد محمد رقم الجلوس٣٣١ مدرسة الانفوشي الثانوية بنين
هت
يا عم اسامه اللهيخليك فهمنا حاجه بقي احنا ملينا🤕🤕🤕🤕
هي النتيجه هتظهرلنا ازاي يعني نعرف منين نزلت ولا لسه
لسه مظهرتش يا شمس تابعي معانا
تمام
من على برنامج Lms
يا عم اسامه انت ماتفهمنا هي ظهرت ولا لسه وهنجبها ازاي يعني 🤔🤔🤔🤔
لسه النتيجة مترفعتش علي الموقع وابعتلنا الاسم رباعي او ارقم الجلوس
هي النتيجه هتظهرلنا ازاي يعني نعرف منين نزلت ولا لسه
تابع معانا واكتبلنا رقم الجلوس والاسم رباعي
المنصوره ١٠٥٠
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك يا احمد
نتيحة الصف الاول الثانوى
يا جماعه حد يعرفني رقم الجلوس بيجي منين 😥😥😥😥😥😥
مش لازم يكون عندك رقم ممكن نبحثلك بالاسم
بسملة خالد محمد حسن حسن
رقم الجلوس ١٢٣
مدرسة الإسكندرية الثانوية بنات الرسمية لغات
الكود 409126261
اول ما تترفع النتيجة يا بسمله هنبعتلك تفاصيل الدرجات
هو ايه الكود ده🤔
متي تظهر النتيجه
احنمال اليوم باذن الله
سوسن امتي هتظهر النتيجه والله حرااااااااااااااااااااااام عليهم 😲😲😲😲
الوزير قال في المؤتمر النهارده باذن الله
النتيجة ستظهر امتااا؟؟
رقم الجلوس ٥٨٥..محافظه القليوبيه ..مدرسه الدكتور جمال الدين الخاصه
تمام هنبعتلك النتيجة باذن الله قريبا
النتيجه ظهرت
لسه مظهرتش
النتيجة ظهرت ولا لسه
لسه مظهرتش
رقم الجلوس ١٢٥٢
محافظة الفيوم
سيتم رفع النتيجة علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ، باذن الله بالنجاح
383
تمام تابع ردنا ان شاء الله بالدرجات
انا مش عارفة اجيب النتيجة
رقم الجلوس ١٢٥٢
محافظة الفيوم
النتيجة لسه مترفعتش على موقع النتائج اول ما تظهر ان شاء الله نعتلك الدرجات
نتيجه الصف الأول الثانويه
رقم الجلوس 1987
تمام اول ما تظهر هنبعتلك الدرجات
وتظهر النهاردة ارجو الرد بسرعة
احتمال النهارده وممكن تبقي بكره احنا مستنين
هى النتيجة ظهرت ولا لسه
وتظهر امتي
ممكن النهارده ان شاء الله
امتا النتيجة حا تظهر
طب واللي عايز يتأكد من رقم الجلوس يعرف منين
لو مفيش رقم جلوس هتستعلم بالاسم
ميار حسن خميس محمد ابو كليلة رقم الجلوس 1425 الاسكندري
بصي يا ميار تابعي معانا عشان اول ما النتيجة تترفع علي موقع النتائج هنبعتلك الدرجات
رقم الجلوس 443
رقم الجلوس 1452 الاسكندرىة
رقم الكود 4823991234
الاسم محمد وديع الكوني
رقم الجلوس ٥٢
محافظة البحيرة
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا حنان
عاوز نتيجة رقم الجلوس 61 محافظة الغربية مركز قطور مدرسة نشيل الثانوية المشتركه
نرمين مسعد النجار
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا نرمين
نتيجة ظهرت
لسه النتيجة مظهرتش
لسة النتيجة مظهرتش رقم الجلوس ٢٢٥
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا يا اسماء
هي النتيجه هتظهر امتي بالظبط
وزير التربية والتعليم قال النهارده باذن الله
311 الاسم وسام ياسر سعد محافظة سوهاج
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا وسام
311 لاسم وسام ياسر سعد محافظة سوهاج
311 محافظة سوهاج وسام ياسر سعد
روفيدا منصور فرج عبد الونيس رقم الجلوس ٤٥محافظة البحيرة
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا روفيدا
311 محافظة سوهاج
رقم جلوسى ٢٧٠
اول ما النتيجة تظهر هنبعتلك الدرجات باذن الله
531
اول ما النتيجة تترفع علي موقع الوزارة هنبعتلك الدرجات
نتيجه اولى ثانوي تابلت
النهارده حقىقى هتظهر النتىجه
هو وزير التربية والتعليم قال النهارده
لو سمحتوا انا اواجه مشكلة في تحميل صفحة نتيجة الصف الاول الثانوي
اسمي شروق خالد فتحي السيد
رقم الجلوس 1304
لو سمحتوا انا اواجه مشكلة في تحميل صفحة نتيجة الصف الاول الثانوى
اسمي شروق خالد فتحي السيد
رقم الجلوس 1304
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا شروق
النتيجة ستظهر اليوم ولا لا
احتمال النهارده باذن الله
مش عارفه اجيبها
لسه مظهرتش النتيجة اكتبي رقم الجلوس او الاسم رباعي واول ما تظهر هنعتبلك النتيجة
588
تمام يا عبدو اول ما تترفع النتيجة علي موقع الوزارة هنبعتلك الدرجات
مش عارفه اجيب النتيجه اطلب منك أن تبحث عنها
مش عارفه اجيب النتيجه واطلب منك أن تبحث عنها
ماشي لو في رقم جلوس ابعتيه
رقم الجلوس 👈 ٩
الاسم 👈 إسراء طوي عبدالحميد حمودة
بالتوفيق يا اسراء ، جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليكي
رقم جلوسي ٣٤٠
مدرسة الشهيدمحمد أحمدعبدالسلام الثانوية بمحافظة الفيوم
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك يا محمد
انا امتحان ورقى اسمى رؤى محمود ورقم جلوسى كان 24 من إسماعيلية مدرسه المجمع التعليمى عربى
بالتوفيق يا رؤي، جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليكي
رقم الجلوس ١٤٨
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليكي يا اميره
دا رقم جلوسى والله العظيم
من الاخر هى امتى هتتظهر النتيجة
لسه مظهرتش لغاية دلوقتي
عايزه رد سريع رقم جلوسي ٤٧٨
لسه النتيجة مظهرتش باذن الله اول ما تترفع هنبعتلك الدرجات
رقم الجلوس ٤٧٨ من قنا
تمام او ما النتيجة تترفع علي موقع الوزارة هنبعتلك
رقم الجلوس ١١٠
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات
محمد جمال عوض الوكيل
٥٤٤
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك يا محمد ، بالتوفيق يارب
هل لم تظهر النتيجه حتى الان
لسه مظهرتش يا مرفت
هل لم تظهر النتيجه حتى الان
الإسم: أميرة السيد أحمد السمان
رقم الجلوس: ٣٧
محافظة: سوهاج
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا اميره
انا مش عارفه ازاى اجيب الشهاده بتاعتى ممكن حد يقولى
لسه مظهرتش يا منار
الكود ٤٤٣٢٤٤٩٣٥
الاسم احمد ممدوح سيد فرغلي
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا احمد
فين النتيجه
لسه مظهرتش
ردو عليا بقي النتيجه امتى وهتبقي درجات ولا تقديرات
هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى أم لا و إمتى هتظهر
لسه مظهرتش النتيجة وغالبا هتكون النهارده او بكره
531
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت النتيجة ليكي يا مني
رائع جدا. موقع متميز. السيد سمير السيد طلبه البسيوني
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك، وبالتوفيق يارب
وائل حنا قاعود نسيم
المنيا مركز مطاى
333
اريد النتيجه فور إظهارها
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك يا وائل
رقم جلوسى 448محافظة الجيزة
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليكي يا غاده
وانا رقم جلوسي 108
امتحان تابلت محافظة القاهرة الجديدة كود رقم 477375418
جاري رفع النتيجة باذن الله علي موقع الوزارة اول ما تترفع هنبعت الدرجات ليك يا عبدالرحمن
١٤٥٧
تمام اول ما تظهر هنبعتلك الدرجات يا عبده
النتيجه امتى
يعني النتيجه هتظهر النهارده ولا بكره
احتمال النهارده باذن الله
هتظهر امتى بالظبط
443335019
بالتوفيق يا روان باذن الله اول ما النتيحة تظهر هنبعتلك الدرجات
موقع وزارة التربية والتعليم لم يفتح و lms بيقول اسم المستخدم و كلمه المرور خطأ
عشان لسه النتيجة مظهرتش لسه بيتم رفعها علي الموقع
ازاى دخلت عند مكان رقم الجلوس
واجهتنى نفس المشكلة عايزة حل سريع
انا مش فاهم هي حتظهر امتي واحنا حننجح ولا لا
اااه لو سمحت بعد إذن حضرتك حد يطمني انا خايفه اوي كل شويه حد يقول النتيجه ظهرت واجي اشوف وابحث الاقي كذب مش عارفه بقي والله ارجوك أول ما النتيجه تظهر حد يقولي اسفه لو طولت ف الكلام
لسه يا جماعه النتيجة مترفعتش علس الموقع