استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لجميع المحافظات

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية التي ينتظرها جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى بجميع محافظات مصر في ظل اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019، كما يتراقب أولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي وليرى الطلاب أيضا ثمرة جهودهم طوال العام وليبدأ كلا منهم في تحديد خط سيره في إكمال مشواره وتحديد المدرسة الثانوية التي سيلتحق بها, إما الثانوي الفني بجميع مجالاته “زراعي, صناعي, تجاري, فندقي” أو الأكثر أمنية عند أغلب الطلاب وهي الثانوية العامة التي من خلالها يستطيع الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها ويحقق حلمه.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات المصرية ” القاهرة, الجيزة, مرسى مطروح, كفر الشيخ, أسوان” ومن المتوقع أن تظهر في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة حيث تعمل الأن جميع المديريات التعليمية بـ وزارة التربية والتعليم في كل المحافظات على الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات ثم تعرض على السادة المحافظين لاعتمادها لتصبح متاحة بعد ذلك للإعلان عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب ويستطيع من خلالها جميع الطلاب الحصول على النتيجة وكانت فترة الامتحانات ثلثه وسهلة ولم يحدث أي مشاكل، من المصححين أو المراقبين أو الطلاب حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الأسئلة التي سوف تحتاج إلى تفكير لكي تميز الطالب ذات المستوى العالي عن الطالب صاحب المستوى المتوسط.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟.

← إقرأ أيضاً: