استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى منشغلين بالبحث عن نتائج الامتحانات نهاية العام، فى جميع المواد ” اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم – التربية الدينية ” ومن المتوقع ظهور النتائج خلال ساعات فى بعض محافظات الجمهورية، وخلال ايام فى باقي المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفى حالة التوتر والقلق ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019، اعلان النتائج للاطمئنان على مجهودهم الدراسي، وتحديد مسارهم التعليمي للالتحاق بالتعليم الثانوي “الثانوية العام – الثانوية الفني”، على ان يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، وسوف نوفر لكم روابط موقع البوابة الإلكترونية، لنتائج الصف الثالث الاعدادى 2019 فى جميع المحافظات.
توزيع درجات جميع المواد كالتالي :
|المادة
|الدرجات
|العربي
|80
|العلوم
|40
|الدراسات
|40
|الرياضيات
|60
|الإنجليزي
|60
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية
سوف نتعرف معًا على طريقة الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 من خلال رابط مباشر سنوفره لكم بإتباع الخطوات الآتية :
الدخول إلى البوابة الإلكترونية .
أدخال رقم الجلوس.
الضغط على إظهار النتيجة.
روابط نتائج الإعدادية 2019 لجميع المحافظات أخر العام
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسماعلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة اسوان
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية
حيث ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 بمحافظة الاسكندرية والجيزة ومطروح، وفى انتظار اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي فى باقى محفظات الجمهورية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر روابط نتائج الطلاب.
ويمكنكم ترك تعليقاتكم أسفل المقال برقم الجلوس والاسم الخاص بكم لمعرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.
التعليقات
انا بقلي خمس سعات مش عرف اجيب نتيجت الجيزه ده رقم الجلوس 119771
اسم الطالب
سيف الدين وليد حسين ابو الحسن
المدرسة
الشهيد العقيد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين
الادارة
جنوب الجيزة
مجموع اللغة العربية
73
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
60
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
34
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
48
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
38
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
253
مجموع الكمبيوتر
18
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
33.5
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13