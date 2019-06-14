استعلم الآن : عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني نظام التابلت

خلال الساعات القليلة يبدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 نظام التابلت ، حيث ينتظر بشغف كلاً من أولياء الأمور والطلاب من المرحلة الثانوية نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة نهاية العام ، حيث تم انتهاء الطلاب من متابعة عملية التصحيح للإجابات وتم نشر النتيجة لنسبة الناجحين ، يذكر أن هذه السنة تميزت بعملية الامتحانات بنظام التابلت والتي تعتبر بمثابة نقلة جديدة في عملية التطوير للتعليم في مصر ولكنها وكأي عملية تطوير تلاقي عقبات في بدايتها إلا أن الطلاب والمسئولين نجحوا فبتخطي الأخطاء التي حدثت أثناء الامتحانات من تعطل السير فر لبعض الطلاب أثناء الامتحان لكن تم تجاوزها لطلبة الصف الأول الثانوي بنجاح وصرح الوزير بأنه نظراً لتفهم الطلاب فإن نسبة التصحيح ستكون مرضية للجميع.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع الوزارة الرسمي

قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح بأن نتيجة الصف الأول الثانوي ظهورها أصبح عاجلاً وسيتمكن جميع الطلاب من اعتمادها ونشرها على موقع نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها وسيوكن ظهور النتيجة عبر منصة LMS الإلكتروني ، كما قال وزير التربية والتعليم مبشراً أهالي الطلبة بأن “النتيجة ستبسطكم”

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت

قم بالدخول على موقع نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

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يمكنكم أيضاً من الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط عبر موقع LMS التعليمي الإلكتروني

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