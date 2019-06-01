استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس مباشرة فقط “مايو 2019”

ننشر رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس مباشرةً عبر موقع كلمة المباشر، حيث أطلقت مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 منذ قليل، وتم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، ويجب العلم بأن المديرية أطلقت روابط لتنزيل ملف نتيجة الشهادة الإعدادية لكافة الطلاب على مستوى المحافظة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر الروابط الرسمية التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية لتنزيل ملف النتيجة والبحث من خلاله على رقم جلوسك لمعرفة نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

ملاحظة هامة: يوفر موقع كلمة المباشر إمكانية استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس فقط، حيث يمكنكم كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”، وسيتم عرض نتائج المواد الدراسية الخاصة بك للفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، ويمكنكم الحصول على الرابط الرسمي لدخول موقع كلمة من خلال الرابط المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

بعد ترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول”، فهم الآن يبحثون عن موقع لجلب نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم فقط لمعرفة نتيجتهم بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019م، وقد تم الإعلان اليوم الأحد الموافق لتاريخ 2 يونيو 2019م عن إطلاق ونشر نتيجة محافظة الشرقية للشهادة الإعدادية، ونضع بين أيديكم الروابط الرسمية المنشورة من قبل المديرية، بالإضافة إلى الرابط المباشر برقم الجلوس فقط عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

وقد قام 122508 طالب وطالبة بأداء امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الشرقية، وقد تابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الأستاذ رمضان عبد الحميد حسن عملية سير الامتحانات، وأيضاً تمت متابعة عملية التصحيح، واليوم تم الإعلان عن نشر نتيجة نهاية العام بالمحافظة، حيث أصبح بإمكان الطلاب والطالبات وأولياء الأمور استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019.

وقد تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتهنئة للطلاب والطالبات أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية للعام الدراسي 2018-2019م، وذلك لحصولهم على المراكز الأولى والحصول على أعلى الدرجات، ويمكنكم الحصول على النتائج على شكل ملف يتم استخراج نتيجتك منه وفقاً لما نشرته مديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال اتباع أحد الروابط التالية:

تنزيل ملف نتيجة الشهادة الإعدادية ( sharkia.gov.eg ) أو ( mega.nz ).

) أو ( ). رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر موقع كلمة المباشر ( klma.org

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