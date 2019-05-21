نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية أخر أخبار نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة حيث شهدت المحافظة، على ساحتها التعليمية بدء عدد من المراحل أختباراتها الخاصة بنهاية العام 2019 خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تعلن النتائج خلال الساعات القادمة حيث بدأت مرحلة المراجعة والتصحيح، وبالتالي إعلان نتيجة ثالثة إعدادي والجدير بالذكر أن الصف الثالث الإعدادي هو أخر صف في مرحلة التعليم الأساسي، لذا نجد اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور بتلك المرحلة ويأتي البحث عند إعلان النتائج، بشكل هائل وللتسهيل على أولياء الأمور تم إتاحة معرفة النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

فور الانتهاء من اختبارات نهاية العام يتطلع الطلاب لمعرفة نتائجهم لحصد ثمار معاناة الدراسة طوال العام، لذا قامت وزارة التعليم بتوفير بعض روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للتسهيل على الطلاب، ويجب التنويه أن إعلان النتيجة سيكن بالتتابع في المحافظات وذلك بعد انتهاء كل محافظة، من أداء الاختبارات ومراجعة وتصحيح الأوراق وبالتالي رفع الدرجات ومن المقرر أن ترفع الدرجات على عدد من المواقع بالإضافة إلى موقع وزارة التعليم.

الجدير بالذكر أن محافظة القاهرة تحتوي على العديد من الإدارات التعليمية مثل إدارة المرج وإدارة الزيتون، ومدينة نصر وحدائق القبة وسط القاهرة ومصر الجديدة ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 لجميع الإدارات في نفس التوقيت.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس من خلال متابعة الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع مديرية وزارة التعليم التابعة للمحافظة. ثانيا يتم اختيار القسم الخاص بعرض نتائج الشهادة الاعدادية 2019. ثالثا يتم إدخال رقم الجلوس. رابعا يتم اختيار اسم الإدارة التعليمية التابع لها المستعلم. خامسا يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة. في النهاية يتم عرض نتيجة الطالب بكافة تفاصيلها.

في حال عدم القدرة على معرفة النتيجة يمكن ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس، واسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وفور ظهور النتيجة سيتم إعلامه.

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