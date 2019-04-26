استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440| دخول برنامج نور Eduwave

يبحث الكثير من مستخدمي نظام نور المركزي عن رابط استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للطلاب والطالبات أو نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتعطيل رابط استعلام النتائج بالسجل المدني فقط لحين الانتهاء من فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1439-1440، وكذلك الانتهاء من رصد درجات الطلاب/الطالبات في نظام نور بدون رقم سري الجديد.

ويمكنكم الآن الاستعلام من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي عن شهادات الطلاب Noor Results عن طريق دخول برنامج نور المركزي باليوزر الخاص بالمستخدم سواء كان طالباً أو ولي أمر، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط فور إطلاقه من جانب الوزارة، بالإضافة إلى طريقة دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط.

استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية

ينتظر الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بالمملكة العربية السعودية وأولياء الأمور، إطلاق وتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وذلك للإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440، وتتيح وزارة التعليم حالياً رابط دخول نظام نور المركزي Eduwave باسم المستخدم وكلمة المرور، ويتم دخول النظام المركزي عن طريق بيانات اليوزر الخاصة بكل مستخدم من المستخدمين، وتزيد عمليات البحث عن رابط نظام نور بالهوية الوطنية لما يتميز به الموقع من سهولة ويسر عند استعلام نتائج نظام نور شهادات الطلاب Noor results.

وقد كان رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق متاحاً طوال الفترة الماضية، ولكن قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتعطيله أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وذلك لرصد درجات الطلاب والطالبات، وسوف يتم إتاحة رابط نظام نور بالسجل المدني فقط لولي الأمر أو الطالب بمشيئة الله تعالى بعد انتهاء فترة الاختبارات وفقاً لخطة التقويم الدراسي السعودي للعام الدراسي الجاري، وسوف يوفر موقع نجوم مصرية رابط استعلام نتائج نظام نور بدون رقم سري للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط.

ويتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية دخول نظام نور 1440 برقم سجل ولي الأمر لاستخراج نتائج الطلاب، وذلك فور تفعيل رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، أما الآن فيتم الاستعلام عن درجات الطلاب نهاية العام الدراسي 1440 الآن من خلال رابط استعلام نتائج نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

نظام نور برقم الهوية الوطنية

تم الإعلان عن نتائج الطلاب بالسجل وسط شغف كبير من الطلاب/الطالبات وأولياء الأمور للإطلاع علي نتائجهم، وذلك عبر موقع نور نتائج الطلاب برقم الهوية أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط، حيث يعد موقع نور لنتائج الطلاب هو الوحيد المختص بعرض النتائج لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لكافة الصفوف الدراسية بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، كما يُقدم نظام نور للمعلمين خدمات تحديث البيانات وإدخال الرغبات ضمن أعمال حركة النقل الداخلي والنقل الخارجي، وينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إطلاق وتدشين استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من قبل الوزارة.

ويتميز نظام نور لولي الأمر الإلكتروني بالخصوصية حتي لا يتمكن أي شخص من الاطلاع عليها سوي الطالب أو ولي الأمر، وقد تم الإعلان من قبل عدداً من المدارس عن إطلاق شهادات الطلاب عبر موقع نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، ويمكنكم الإطلاع على شهادات الطلاب برقم الهوية بعد إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط من قبل وزارة التعليم، حيث يتم الاستعلام عن نتائج نظام نور من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتائج الطلاب (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال الصور التالية:

تحديث: يتم تسجيل الطلاب المستجدين (السعوديين، غير السعوديين) بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1441هـ بمدارس التعليم العام من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة في موقع نور الإلكتروني وفق فترات التسجيل المحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الموضحة بتعميم الوزارة الخاص بتنظيم التسجل المبكر، ويتم استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال موقع noor results.

نظام نور الجديد المركزي 1440

أصدرت الإدارة العامة للاختبارات والقبول تعميم تنظيم التسجيل في الروضة للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى، وقد تضمن هذا التعميم توضيح المستويات وأعمار الطلاب ومواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال لدخول موقع نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق، كما سيتم إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية فور إطلاق رابط استعلام نتائج نظام نور مرة أخرى بعد انتهاء فترة الاختبارات.