نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق|استعلام عن شهادات الطلاب

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، أنشأت وزاراه التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور للطلاب لتقديم لهم العديد من الخدمات التعليمية ويستطيع جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الاستعلام عن النتائج الدراسية في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وهذا من خلال رقم الهوية الخاص بالطالب، ومن خلال هذا الموقع سوف نشرح لكم كيفية الدخول ألي موقع نظام نور للاستعلام عن النتائج الدراسية سواء كانت الشهرية أو الثانوية.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، يتيح نظام نور للطلاب والطالبات اسم مستخدم وكلمة سر لكل طالب وهذا لمعرفة الطلاب عن نتائج الاختبارات الشهرية حيث تم أنشاء اسم المستخدم وكلمة سر لأجل خصوصية الطلاب ولا يمكن لاحد معرفة النتائج إذا لم يمتلك اسم المستخدم وكلمة السر، أتاح أيضا نظام نور أن يمكن لأولياء الأمور الطلاب معرفة نتائج الطلاب والاطلاع علي سلوكيات الطالب الذي يقوم به، وهذا من خلال التقارير اليومية التي تقوم به المدارس ثم الرفع علي موقع نظام نور، سوف نرفق أليكم الآن رابط الدخول ألي نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق وأيضا كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق.

استعلام نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق