استعلام عن النتائج في نظام نور المركزي لطلاب “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” بالهوية 1440

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط استعلام عن النتائج في نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لطلاب وطالبات المراحل الثلاث “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” Eduwave للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط للعام الدراسي الجاري 1440هـ، حيث تم إيقاف وتعطيل نظام نور بالسجل المدني فقط تزامناً مع اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وسيتم تفعيل رابط نظام نور للشهادات بالهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني وبدون رقم سري بعد الانتهاء من إدخال الدرجات ومن ثم تقارير الدرجات للطلاب والطالبات، ثم طباعة الشهادات ، ثم طباعة المبيضات، ويتم إطلاق بياناً يتضمن أسماء الطلاب العشر الأوائل 1440.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام عن النتائج في نظام نور بالسجل المدني أو رابط الدخول إلى نظام نور الجديد المركزي بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق فور تفعيله مرة أخرى من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويجب العلم بأن الموقع المتاح في الوقت الحالي هو موقع نظام نور المركزي الذي يتم الدخول إليه بإدخال بيانات المستخدم للنظام “اسم المستخدم وكلمة المرور”، وفي نهاية الموضوع ننشر أخر المستجدات حول نظام نور 1440.

رابط استعلام عن النتائج في نظام نور المركزي

بدايةً نود التعريف بالنظام المركزي التعليمي الأول بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد نظام نور الإلكتروني هو نظام تعليمي شاملاً ومتكاملاً يعتمد على التكنولوجيا الأكثر تقدماً بمجال الإدارة التعليمية بما يحتوي عليه من خدمات إلكترونية يستفيد منها كافة المنسوبين للعملية التعليمية بالمملكة، ويغطي كافة المدارس والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة بالمملكة، ويتيح العديد من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني لكلاً من (قادة المدارس، المعلمين، الطلاب، أولياء الأمور) والهدف الرئيسي منه هو رصد درجات الطلاب وإتاحتها لكي يتمكن الطلاب من استعلام عن النتائج في نظام نور 1440:

المعلمون والمعلمات: يوفر نظام نور بالهوية للمعلمين والمعلمات العديد من الخدمات الخاصة بهم مثل النقل أو التعيين أو متابعة أعمال النقل الداخلي الخارجي وغيرهم، بالإضافة إلى تكليفهم بعدد من المهام التي يتوجب عليهم القيام بها. أولياء الأمور: يتيح نظام نور بالسجل المدني لأولياء الأمور إمكانية تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، الاشتراك في خدمة النقل المدرسي، تعريف طالب/طالبة، النقل من مدرسة لأخرى، الإطلاع على التقارير الدورية للطالب/الطالبة، الإطلاع على نتائج الطلاب أو إشعار درجات الفصل الدراسي الثاني والأول، وعرض الجدول الأسبوعي للحصص، ومتابعة حضور وغياب الطلاب، والتعديل على بيانات الطلاب والطالبات الشخصية. الطلاب/الطالبات: يتيح موقع نور بالهوية الوطنية للطلاب والطالبات العديد من الخدمات التي صممت من أجله مثل (تعريف طالب، الإشعار الأكاديمي، الإشعار الفصلي، إشعار نتيجة المنتصف، تقرير الغياب على مستوى الطالب، طلب تخفيض طيران، كشف المقررات المتبقية، جدول اختبارات الطالب، حالة الطالب الدراسية) بالإضافة إلى إتاحة استعلام عن النتائج في نظام نور 1440.

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية

قامت وزارة التعليم السعودية بتعطيل وإيقاف خدمات نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو موقع نظام نور برقم السجل المدني وبدون رقم سري الخاص بـ إشعار درجات الفصل الدراسي الثاني والأول Noor Results الإلكتروني، حيث يتم التعطيل في أوقات الاختبارات لإدخال درجات الطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد كان نظام نور بالهوية الوطنية في بادئ الأمر يتم تعطيله طوال العام الدراسي وتفعيله فقط أثناء أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب نهاية العام ومنتصف العام الدراسي، وذلك لتخفيف الضغط على الموقع الرئيسي.

بالإضافة إلى التيسير والتسهيل على أولياء الأمور والطلاب عند الحصول على درجات الطلاب، ولكن في الوقت الحالي أصبح نظام نور برقم الهوية الوطنية المركزي متاحاً طوال العام الدراسي، ويتم تعطيله وإيقاف خدماته الإلكترونية فقط أثناء أداء اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتقوم وزارة التعليم بإعادة رابط استعلام عن النتائج في نظام نور بالسجل المدني مرة أخرى بعد الانتهاء من إدخال درجات الطلاب والطالبات المتوسطة والثانوية في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي.

ويوفر موقع نجوم مصرية رابط دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور المتاح حالياً، وسط متابعتنا المستمرة لأخر المستجدات حتى يتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني فقط أو نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من جانب الوزارة لكي نوفره لمتابعينا فور إطلاقه مرة أخرى حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب/الطالبات من التالي:

استعلام نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 1440.

استعلام نتائج المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني.

استعلام نتائج المرحلة الثانوية لفصل الدراسي الثاني.

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