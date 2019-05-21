استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 جميع المحافظات من خلال مواقع نتائج مديريات التعليم بالمحافظات

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 بعموم محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2019، ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال الدخول على موقع المديرية التعليمية التي تتبعها واستخدام رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019، وينطبق هذا الأمر على جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ومتوقع خلال أيام قليلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج وظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها على مواقع إلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 جميع المحافظات استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 وقد اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 بعض المحافظات المصرية، وتم الإعلان عن موعد إعلان النتائج ببعض المحافظات بنهاية الأسبوع الحالي، ويتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية للمحافظات، ونتابع معك عزيزي الطالب جميع الأخبار والتصريحات والأنباء عن المحافظات التي ستعلن بها النتائج خلال أيام وربما خلال ساعات، فتابعونا على موقعنا في عرض لمواقع المحافظات الرسمية ومتابعة آخر الأخبار. خطوات الحصول على نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التى تتبعها

قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.

يتم اختيار المرحلة التعليمية

نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.

اضغط كلمة بحث.

روابط استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 تيرم ثاني

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 1018 ـ 2019، وذلك لأن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مصر، خصوصا بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 عبر روابط نتائج جميع المحافظات

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص برابط نتائج المحافظة التي تتبعها

قم باختيار الإعدادية فصل دراسي أول

واضغط على كلمة بحث “عرض النتيجة”

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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