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استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 جميع المحافظات من خلال مواقع نتائج مديريات التعليم بالمحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 جميع المحافظات من خلال مواقع نتائج مديريات التعليم بالمحافظات
نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2018

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019  بعموم محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2019، ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال الدخول على موقع المديرية التعليمية التي تتبعها واستخدام رقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019، وينطبق هذا الأمر على جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ومتوقع خلال أيام قليلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، والتي يترقب ظهورها العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 بعد أن انتهت أعمال الامتحانات والتصحيح ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج وظهورها، لذلك يرتفع البحث من الطلاب على مواقع المحافظات المختلفة لمعرفة أخبار النتائج وموعد ظهورها على مواقع إلكترونية.

روابط استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 تيرم ثاني

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 1018 ـ 2019، وذلك لأن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مصر، خصوصا بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

استظهار نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 عبر روابط نتائج جميع المحافظات

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

  • ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص برابط نتائج المحافظة التي تتبعها
  • قم باختيار الإعدادية فصل دراسي أول
  • واضغط على كلمة بحث “عرض النتيجة”

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على  وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم