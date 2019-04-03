استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم برقم الجلوس كل الولايات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم جمهورية السودان

نتابع مع جميع الطلبة والطالبات موعد ظهور واستخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 نهر النيل سنار كسلا دارفور والتعرف على كافة الدرجات بجميع المواد وذلك فور انتهاء طلاب وطالبات الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 من أداء جميع الامتحانات المقررة بدأها يوم الإثنين الموافق يوم 18 مارس وسوف تستمر حتى يوم 26 مارس، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم السودانية للإعلان عن نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2019 خلال المؤتمر الصحفي المذاع على قنوات السودان وذلك بعدما تنتهى جميع عمليات التصحيح والتدقيق

حيث انطلق جميع المعلمين في إجراءات التصحيح فور الانتهاء من أداء الامتحانات في 27 مارس، ويذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الصف الثامن 2019 ولاية نهر النيل، وتسعى جميع ولايات السودان لمعرفة نتيجة شهادة الأساس 2019 عبر موقع حكومة السودان الإلكتروني والإطلاع على كافة الدرجات.

ونحن على موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 ” الصف الثامن ” عبر موقع نجوم مصرية فور رفعها مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية والتصريح عنها عبر المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الأساس الصف الثامن2019 والجدير بالذكر أن عمليات تصحيح امتحانات الصف الثامن قد إنطلقت في ال2 من شهر أبريل الحالي، ويذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الأساس 2019 لجميع ولايات السودان بالتتابع ولاية تلو الأخرى بناءا على اعتماد النتائج من قبل الوزارة وتشمل ولايات السودان.

اطلع على :

نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن

ولاية الخرطوم

نهر النيل

الخرطوم

كسلا

القضارف

الشمالية

جنوب دارفور

جنوب كردفان

النيل الأبيض

سنار

شمال كردفان

البحر الأحمر

غرب دارفور

وسط دارفور

شمال دارفور.

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نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019

سوف نوفر لجميع الطلبة والطالبات رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2018 ” شهادة الأساس ” بالسودان خلال الأيام القادمة ولن يطول الأمر كثيرا على ظهور واستخراج نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية الخرطوم وجميع الولايات المذكورة أعلاه، ويمكن لطلابنا ترك رقم الجلوس والولاية التابع لها والاسم بتعليق أسفل المقال لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها مباشرة بالتوفيق لجميع الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

ومن المفترض أنه تم الإعلان عن نتيجة الأساس 2018 السودان بولاية نهر النيل أمس عقب المؤتمر الصحفي وبلغ عدد الطلبة والطالبات حوالي 19 ألف، وكانت نسبة النجاح لهم حوالي 92% وسوف نوافي باقي النتائج لجميع ولايات السودان خلال الأيام القادمة.

يبدو أن لجان التصحيح بالمدارس قد انتهت من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 بالسودان لبعض الولايات خلال الأيام الماضية وهم نهر النيل والشمالية.

ومن خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية سوف تتوفر نتائج شهاده الأساس 2019 الجزيرة ولم يتم الإعلان عن نتائج الصف الثامن سواء لولاية الشمالية فقط، ونتابع مع طلابنا أخر الأخبار حول ظهور النتيجة لبقية الولايات.

نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأبيض 2019

يترقب حوالي ٣٢ ألف تلميذة وتلميذ موعد ظهور واستخراج نتيجة الصف الثامن لولاية النيل الأبيض للعام الدراسي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .

تسعى وزارة التربية والتعليم السودانية لإنهاء أعمال الكنترول في وقت وجيز لمساعدة الطلاب على استخراج نتيجة الصف الثامن 2019 خلال أيام الأسبوع الحالي.

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