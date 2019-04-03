استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم برقم الجلوس كل الولايات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم جمهورية السودان

نتابع مع جميع الطلبة والطالبات موعد ظهور واستخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 نهر النيل سنار كسلا دارفور والتعرف على كافة الدرجات بجميع المواد وذلك فور انتهاء طلاب وطالبات الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 من أداء جميع الامتحانات المقررة بدأها يوم الإثنين الموافق يوم 18 مارس وسوف تستمر حتى يوم 26 مارس، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم السودانية للإعلان عن نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2019 خلال المؤتمر الصحفي المذاع على قنوات السودان وذلك بعدما تنتهى جميع عمليات التصحيح والتدقيق
حيث انطلق جميع المعلمين في إجراءات التصحيح فور الانتهاء من أداء الامتحانات في 27 مارس، ويذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الصف الثامن 2019 ولاية نهر النيل، وتسعى جميع ولايات السودان لمعرفة نتيجة شهادة الأساس 2019 عبر موقع حكومة السودان الإلكتروني والإطلاع على كافة الدرجات.
ونحن على موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 ” الصف الثامن ” عبر موقع نجوم مصرية فور رفعها مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية والتصريح عنها عبر المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الأساس الصف الثامن2019 والجدير بالذكر أن عمليات تصحيح امتحانات الصف الثامن قد إنطلقت في ال2 من شهر أبريل الحالي، ويذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الأساس 2019 لجميع ولايات السودان بالتتابع ولاية تلو الأخرى بناءا على اعتماد النتائج من قبل الوزارة وتشمل ولايات السودان.
اطلع على :
نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن
- ولاية الخرطوم
- نهر النيل
- الخرطوم
- كسلا
- القضارف
- الشمالية
- جنوب دارفور
- جنوب كردفان
- النيل الأبيض
- سنار
- شمال كردفان
- البحر الأحمر
- غرب دارفور
- وسط دارفور
- شمال دارفور.
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نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
سوف نوفر لجميع الطلبة والطالبات رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2018 ” شهادة الأساس ” بالسودان خلال الأيام القادمة ولن يطول الأمر كثيرا على ظهور واستخراج نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية الخرطوم وجميع الولايات المذكورة أعلاه، ويمكن لطلابنا ترك رقم الجلوس والولاية التابع لها والاسم بتعليق أسفل المقال لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها مباشرة بالتوفيق لجميع الطلاب في مختلف المواد الدراسية.
- وزارة التربية والتعليم السودانية.
- وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة.
- وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم.
- البوابة الإلكترونية نتائج السودان جميع الولايات.
ومن المفترض أنه تم الإعلان عن نتيجة الأساس 2018 السودان بولاية نهر النيل أمس عقب المؤتمر الصحفي وبلغ عدد الطلبة والطالبات حوالي 19 ألف، وكانت نسبة النجاح لهم حوالي 92% وسوف نوافي باقي النتائج لجميع ولايات السودان خلال الأيام القادمة.
يبدو أن لجان التصحيح بالمدارس قد انتهت من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 بالسودان لبعض الولايات خلال الأيام الماضية وهم نهر النيل والشمالية.
ومن خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية سوف تتوفر نتائج شهاده الأساس 2019 الجزيرة ولم يتم الإعلان عن نتائج الصف الثامن سواء لولاية الشمالية فقط، ونتابع مع طلابنا أخر الأخبار حول ظهور النتيجة لبقية الولايات.
نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأبيض 2019
يترقب حوالي ٣٢ ألف تلميذة وتلميذ موعد ظهور واستخراج نتيجة الصف الثامن لولاية النيل الأبيض للعام الدراسي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .
تسعى وزارة التربية والتعليم السودانية لإنهاء أعمال الكنترول في وقت وجيز لمساعدة الطلاب على استخراج نتيجة الصف الثامن 2019 خلال أيام الأسبوع الحالي.• آخر موضوع: التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة
التعليقات
اسمي ملاذ عزالدين من ولاية النيل الأبيض رقم الجلوس ٧١٢٠
اكتب تعليقك هنا…60044
اود ان اعرف نتيجتي
رقم الجلوس :11896
انا وعد عبدالله اريد معرفه نتيجتى الان رقم الجلوس112825
17733
امتحنت قبل سنتين اعاز اعرف التفاصيل رقم الجلوس 17132
280 بليد
انا اسمي عبدالواحد ادم اعاز اعرف التفاصيل و نسيت رقم الجلوس فقط
انا اسمي عبدالواحد ادم امتحنت قبل سنتين اعاز اعرف التفاصيل و نسيت رقم الجلوس
172173
رقم الجلوس 172173
اسم الطالب افكار جمعه اريانج البانج
المجموع 199
المادة الدرجة
القرآن الكريم 23
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 35
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 17.5
العلم في حياتنا 16.5
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 26.5
انا ايمن يوسف شمس الدين عثمان
11641 ده رقم جلوسي جلست امتحانات الاساس في مصر اريد معرفه نتيجتي
رقم الجلوس 11641
اسم الطالب أيمن يوسف شمس الدين عثمان
المجموع 182
اكتب تعليقك هنا…معرفة النتيجة17012
رقم الجلوس 17012
اسم الطالب ايمن ابراهيم تاج الدين ابكر
المجموع 164
رقم الجلوس 170112
اسم الطالب اميرة موسى احمد عجبين
المجموع 112
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رقم جلوس 28103
رهف محجوب محمد أحمد
113347
141812
رقم الجلوس 35501
احمد الطاهر
7179
ولايه الخرطوم
احمد الطاهر
7179
ولاية الخرطوم
الاسم الطيب عثمان الصديق رقم الجلوس81595
114347
انا من ولايه الخرطوم رقم جلوسي 118093
30835
30835 ميسرة محمد عباس
انا زينة عبد الوهاب حسن سيد احمد
ولاية الخرطوم
رقم الجلوس 95104
عايزة اعرف نتيجتي
سيتم ارسال النتيجة فور ظهورها بالتوفيق مقدما
رقم جلوسي 95104
402209
اكتب تعليقك هنا…78206
رغد حسن حسب الرسول رقم الجلوس 122932
النتيجة متى يا ناس
خلال الأيام القادمة بحد أقصى اول مايو بالتوفيق مقدما
اكتب تعليقك هنا… رقم الجلوس 10977
أحمد ياسين عوض الكريم صالح من ولاية الخرطوم
53409 أطالب بالنتيجة
كرام خميس محمود جبريل بولاية الخرطوم رقم الجلوس 26765 ااطلب منكم النتيجة
عزيزة عبدالسلام اسحق احمد. ولاية شمال دافور رقم الجلوس 22957
اكتب تعليقك هنا.. اريد نتيجتي.
اكتب تعليقك هنا..بابكر الامام بابكر رقم الجلوس 20074.ولاية الجزيره اريد نتيجتي الان
احمد بدرالدين عبدالله محمد رقم الجلوس 14643
16205
عايزة اعرف نتيجة الرقم 51978
36591
اكتب تعليقك هنا…47778
ولاية الجزيرة
30519
23522
ا47778
كتب تعليقك هنا…
اكتب تعليقك هنا…47778. ولاية الجزيرة
اكتب تعليقك هنا…ولاية الجزيرة 47778
نتيجة هبه
الاسم:حارث الصديق
ولاية الجزيره
26928
اكتب تعليقك هنا..44200
62386 نبراس حافظ محمود الغالي
سنوافيك بالنتيجة فور رفعها عبر موقع الوزارة.
اكتب تعليقك هنا…زمن المؤتمر ولايه الجزيره
معرفة النتيجة متي
اكتب تعليقك هنا…8810
اكتب تعليقك هنا…12688
سنوافيكم النتيجة فور ظهورها
177332
اكتب تعليقك هنا…ي جماعة المؤتمر متي
اكتب تعليقك هنا…متي يبدأ المؤتمر لنتيجة الصف الثامن اساس ولايه الجزيره
يارب توفيق
يارب تو
اكتب تعليقك هنا…متي النتيجه ي ناس
اكتب تعليقك هنا…مساعد عبدالله مساعد رقم الجلوس 14525 نشر النتيجة سريع
اكتب تعليقك هنا…مساعد عبدالله مساعد رقم الجلوس 14525 معرفه النتيجه لولاية الجزيره فورا
اكتب تعليقك هنا…مساعد عبدالله مساعد رقم الجلوس 14525
حسين سامي بابكر ابراهيم
753
فتحيه إسماعيل يوسف ولاية الجزيرةرقم الجلوس 51163
فتحيه بابكر عبدالقادر ولايه الجزيرة رقم الجلوس 51164
اكتب تعليقك هنا…اتمنى ان اكون متفوق 7913
اكتب تعليقك هنا…ولاية الجزيرة رقم الجلوس 34522
اكتب تعليقك هنا…اتمنى ان اكون متفوق
14975
عايزة اعرف نتيجة الطيب عمر مصطفي الامام شهادة الاساس برقم الجلوس 486
37432
اكتب تعليقك هنا.6407 ولاية الجزيره
اكتب تعليقك هنا…38244
اكتب تعليقك هنا…ولايه الجزيره زمن التنيجه
30086ولاية الجزيرة
9691
محمد يوسف ابراهيم محمد ولاية الجزيرة …. رقم الجلوس 30763
لم تظهر بعد ولاية الجزيرة
اكتب تعليقك هنا… رقم الجلوس 9498
270535
اكتب تعليقك هنا…صالح أحمد ادم
5192
1676
اكتب تعليقك هنا…1676
12129
42209