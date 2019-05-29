استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بعدد من المحافظات برقم الجلوس “دور مايو”

في ظل زيادة البحث عن رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الرسمي لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإعلان كل مديرية من مديريات التربية والتعليم عن ظهور وإطلاق نتائج طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الأساسية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019م.

ويتم تدقيق أوراق إجابات الطلاب والطالبات ومن ثم مراجعتها ثم اعتمادها من جانب المحافظ تمهيداً لإعلانها وإتاحتها في المدارس، حيث يتم الحصول على شهادات الصف الثالث الإعدادي من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب/الطالبة، أو من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية التابع لها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام الشهادة الإعدادية بعدد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة مستمرة لأخر المستجدات حول مواعيد ظهور نتائج الطلاب 2019، ويمكنكم التعرف على مديريات التربية والتعليم المذكورة بالمقال من خلال النقاط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2019. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

اعتمد سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الاثنين الموافق لتاريخ 27 مايو 2019م، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” من العام الدراسي الجاري، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام 153126 طالباً وطالبةً نجح منهم 149932 طالباً وطالبةً، وقد بلغت النسبة المئوية للناجحين 82%، وقد تم التأكيد من جانب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة “محمد عطية” على أنه سيتم إتاحة الحصول على الدرجات فور إعلانها في المدارس خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة من المدارس أو من خلال رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإلكتروني الرسمي، وفور الإعلان عن ظهور نتائج طلاب القاهرة الصف الثالث الإعدادي، فيمكنكم الحصول على نتائجكم من خلال إتباع الرابط الرسمي المرفق للبوابة الإلكترونية، أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة، وذلك للحصول على بيان درجات الطلاب الفصل الدراسي الثاني.

وقد نشرت جريدة “اليوم السابع” كشوفاً تتضمن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى محافظة القاهرة، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رسمياً عن عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019م، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد الدراسية على مستوى المحافظة (99) طالباً وطالبةً، وقد تم التشديد على ضرورة تحري الدقة عند تصحيح أوراق الإجابات وإتمام عملية التصحيح والمراجعة بمنتهى الدقة لكي يأخذ كل طالب حقه، ويتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فور إعلانها رسمياً من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي التالي (cairogovresults).

ملاحظة: تم اعتمادها ولم يتم نشرها حتى الآن عبر الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من جانب سيادة اللواء “أحمد راشد” محافظ الجيزة بتاريخ 23 مايو 2019م، وذلك بحضور وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ “خالد حجازي”، وقد أوضحت المديرية بشكل رسمي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان نهاية العام الدراسي 2018-2019م الدور الأول، وتوضيح عدد الطلاب الناجحين ونسبتهم المئوية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة 146437 طالباً وطالبةً.

وقد حضر 143023 طالباً وطالبةً من إجمالي العدد السابق، وقد بلغ عدد الطلاب الناجحين على مستوى المحافظة 116239 طالباً وطالبة، حيث بلغت نسبة الطلاب الناجحين المئوية 81.2%، وقد تقدم محافظ الجيزة بالتهنئة لطلاب وطالبات المحافظة بعد تفوقهم في امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية، وقد حصل 193 طالباً وطالبةً على الدرجات النهائية في المواد الدراسية على مستوى محافظة الجيرة، ويتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال اتباع رابط دخول بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرسمية التالي (gizaedu.gov.eg).

ملاحظة: تم اعتمادها ونشرها عبر بوابة المديرية الرسمية، حيث يمكنكم استعلامها برقم الجلوس الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

تابع السيد اللواء أركان حرب “سعيد عباس” محافظ المنوفية وبرفقته الأستاذ “مختار شاهين” وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عملية سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019، وذلك من أجل الاطمئنان على سير الامتحانات في ظروف مناسبة للطلاب والطالبات، وإزالة كافة العقبات التي قد تواجه اللجان أثناء الاختبارات النهائية للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية المتقدمين لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 64976 طالباً وطالبةً، بينما بلغ عدد الطلاب في مدارس اللغات 935 طالباً وطالبةً، وكان قد وجه “شاهين” تعليماته للأستاذه “سناء دراز” مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية للقيام بجولة تفقدية لبعض لجان تصحيح أوراق الإجابات وتقدير درجات الطلاب والطالبات، وقد وجدت بأن العمل يسير وفق التعليمات بصورة طبيعية، كما أن مراجعة أوراق الإجابات تتم أولاً بأول على كل مظروف من قبل الموجهين الموجودين بغرف لجان التصحيح.



وبعد أن يتم الانتهاء من تقدير درجات الطلاب ومراجعتها بكل دقة، سيتم اعتمادها من قبل محافظ المنوفية تمهيداً لإعلانها وإتاحتها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الإلكتروني، حيث يتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية أو نتيجة الإعدادية المنوفية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” من خلال اتباع رابط البوابة الإلكترونية التعليمية الرسمي لمحافظة المنوفية التالي (monofeya.gov).

ملاحظة: لم يتم اعتمادها حتى الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

تفقد الدكتور “ممدوح غراب” محافظ الشرقية وبرفقته الأستاذ “رمضان عبد الحميد” وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سير الامتحانات على مدار أيام الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2018-2019 للشهادة الإعدادية، وذلك من أجل الاطمئنان على الحالة العامة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” ومعرفة مدى تحقيق الانضباط والنظام بداخل لجان الاختبارات، وقد تم التشديد من جانب سيادة المحافظ على توفير المناخ الملائم والمناسب للطلاب والطالبات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة من أجل الخروج من امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة لائقة.

وقد تم التأكيد من جانبه على أن الامتحانات تسير بشكل هادئ وفي أجواء طبيعية وبدون أي مشاكل، وأن الأسئلة الموجودة بالامتحانات من داخل المنهج التعليمي، كما شدد على ضرورة التصدي لكافة محاولات الغش أو الخروج على القواعد التي تنظم سير الاختبارات، وفي سياقٍ متصل؛ فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي بمحافظة الشرقية 118896 طالباً وطالبةً تم توزيعهم على 664 لجنة على مستوى المحافظة، وسيتم إتاحة البوابة الإلكترونية للمديرية فور الإعلان عن ظهور نتيجة الإعدادية بالشرقية من أجل استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية.



وفي سبيل تحري الدقة عند تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها والاطمئنان على رصد درجات الطلاب والطالبات لكي يأخذ كل طالب من الطلاب حقه، فقد تفقد سيادته لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، ومن ثم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الكنترول وتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في عملية التصحيح، حتى يتم الانتهاء منها ومراجعة أوراق الإجابات تمهيداً لاعتمادها ومن ثم إطلاقها وإتاحتها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية التي يمكنكم دخول من خلال الرابط الرسمي التالي (sharkia.gov.eg).

ملاحظة: لم يتم اعتمادها حتى الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2019

تم تفقد لجان اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر المستشار “مصطفى ألهم” محافظ الأقصر، وذلك لأجل الاطمئنان على انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي وتوفير الأجواء المناسبة لكافة الطلاب/الطالبات على مستوى المحافظة، وكان يرافقه في جولته التفقدية الأستاذ “عبد اللطيف عمران” مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ويترقب أولياء الأمور والطلاب للإعلان الرسمي عن إطلاق نتيجة الإعدادية بالأقصر من أجل استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ومعرفة النتائج.

وقد تم الاستماع لأراء العديد من الطلاب والطالبات للوقوف على مدى رضائهم عن مستوى الامتحانات وهل هناك أي معوقات داخل اللجان أم لا، حيث أكد سيادته على توفير سُبل الراحة للمختبرين حتى تتم اختباراتهم بسهولة وفي جوٍ هادئ، حيث يساعد ذلك على زيادة التركيز عند الطالب أو الطالبة، وقد تقدم لأداء الاختبارات بالمحافظة 16818 طالباً وطالبةً موزعين على 148 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، ويتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال دخول بوابة مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرسمية باتباع الرابط التالي (luxor.gov.eg).

ملاحظة: لم يتم اعتمادها حتى الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019

اعتمد السيد المستشار “هاني عبد الجابر” محافظ بين سويف نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بالمحافظة اليوم الأربعاء بتاريخ 29 مايو 2019م، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف من خلال موقع المديرية الإلكتروني الرسمي، ومن يرغب في الاستعلام عنها الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (benisuef.gov.eg)، ومن يرغب في استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 يمنه ترك تعليقاً يتضمن رقم الجلوس واسم الطالب وسيتم جلبها في التعليقات عبر موقع نجوم مصرية.

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