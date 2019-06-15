استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم الوطني- نتيجة دور أول لجميع الولايات

تعد استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم الوطني هي محط اهتمام ما يقارب من نص مليون طالب وطالبة في السودان، ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي سوف يلتحق بها والاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي، حيث تعتبر نتيجة الثانوية السودانية 2019 من إهم الشهادات التعليمية ومن أهم نتائج السودان 2019 التي يحصب عليها الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها جميع ولايات السودان، لم تشهد امتحانات نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 أي معوقات، كما أعرب الطلاب عن فرحتهم من مستوي الامتحانات والتي جاءت معظمها في مستوي الطالب المتوسط ولم تشمل على أسئلة صعبة.

هذا وقد صرحت مصادر مسئولة من وزارة التعليم السودانية، أن معظم الولايات ومنها الخرطوم وولاية نهر النيل الأبيض ولاية الجزيرة، فد انتهت من تصحيح نتائج الثانوية العامة في السودان الدور الأول، وأن باقي الولايات سوف تنتهي من التصحيح خلال أيام، لنتوقع تصديق نتيجة الشهادة الثانوية السودانية برقم الجلوس خلال هذا الأسبوع.

استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس

أكدت وزيرة التربية والتعليم السودانية، أنه يمكن لجميع طلاب الثانوية استخراج نتائج الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم الوطني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، بعد أن يتم اعتمادها، مشيرة إلى أنه لا تزال أعمال الكنترول الخاصة بنتيجة الثانوية السودانية مستمرة في جميع الولايات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم السودانية، قامت باتخاذ إجراءات مشدده من أجل السيطرة على محاولة الغش أو محاولة تسريب الامتحانات كما حدث في مادة الكيمياء، بعد أن تم تسريب الامتحان، مما تسبب في إحداث حالة من الفوضي والقلق بين الطلاب، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

نتائج الثانوية السودانية 2019

حيث يترقب طلاب الصف الثانوي اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 الدور الأول خلال الأسبوع الحالي، بعد أن تم انتشار أنباء تفيد بأن وزارة التربية والتعليم السودانية سوف تعلن عن نتيجة الثانوية السودانية 2019 خلال ساعات قليلة، ولكنه حتي الآن لم يتم صدور أي بيان رسمي بموعد إعلان نتائج السودان 2019.

يمكن لجميع طلاب السودان في مرحلة الثانوية السودانية ترك تعليقات أسفل الخبر تتضمن الاسم ورقم الجلوس ورقم الولاية، وسيقوم فريق العمل بعرض درجات نتيجة الثانوي فور ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالسودان دور مايو

نعرض رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم الوطني، ومن المتوقع اعتماد نتائج الطلاب بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

أو يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة السودان

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة السودانية من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى روابط النتيجة التي تم نشرها أعلاه.

واختيار الخدمات الإلكترونية

واختيار نتائج الطلاب

واختيار الولاية

تسجيل رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة.

تابع نتائج الثانوية العامة بالسودان 2019

أعلن وزارة التربية والتعليم بالسودان أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية السودانية 2019 يوم الأحد القادم.

نترقب مع طلاب الصف الثانوي اعتماد نتيجة الثانوية العامة السودانية غدا الأحد.

من المقرر اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم الوطني بعد قليل.

تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2019

لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتيجة حتى الآن .

تم تداول أنباء تشير بأنه سيتم اعتماد نتيجة السودان مطلع شهر تموز.

رابط نتيجة الشهادة السودانية ( من هنا)

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