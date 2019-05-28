“احصل على” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2019 فور ظهورها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2019 من أكثر الأمور التي تشغل بال أبنائنا الطلبة والطالبات، وايضاً أولياء أمورهم، تقدم لاداء امتحانات الشهادة الاعدادية حوالي 111.252 ألف طالب وطالبة داخل جميع إدارات محافظة الشرقية مثل إدارة الزقازيق، إدارة منشأة أبو عمر، إدارة صان الحجر، إدارة كفر صقر، إدارة الإبراهيمية، إدارة ههيا، إدارة بلبيس، إدارة أبو كبير، إدارة الزقازيق غرب، وإدارة الصالحية وغيرهم من الإدارات الأخرى، وينتظر أولياء أمور الطلاب الإعلان عن نتيجة أبنائهم في حالة من القلق والتوتر حتى يتطمئنوا على نتيجة المجهود الذي تم بذله طوال الفصل الدراسي الثاني، ولذلك سوف تقوم المحافظة بالإعلان عنها فور الانتهاء من كافة أعمال الكنترول، وذلك في القريب العاجل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية اليوم السابع

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رمضان عبد الحميد أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوف يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وأشار إلى أنه يتابع عمليات التصحيح لحظة بلحظة وشدد سيادته على ضرورة توخي الحذر أثناء عمليات التصحيح لإعطاء كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، ويمكنكم الحصول على النتائج عبر:

قم بالدخول إلي البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية نتيجة الفصل الدراسي الثاني بفارغ الصبر وذلك منذ انتهائهم من أداء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو 2019، ومن المقرر أن يتم إعلان عن النتيجة في الاسبوع الجاري حيث أوشكت عمليات التصحيح والمراجعة على الانتهاء، وسوف يتم إعلانها على الموقع الرسمي التابع لمحافظة الشرقية.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم اعتماد النتيجة في الأيام القليلة المقبلة، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الرسمي التابع لمحافظة الشرقية بواسطة رقم الجلوس لسهولة حصول الطلاب وذلك قبل ظهورها بالمدارس.

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