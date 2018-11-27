وزارة التعليم تعلن رسمياً موعد أجازة نصف العام 2018

أجازة نصف العام يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، الذين لديهم أولاد وبنات فى المدارس والجامعات، وكان أيضا موعد بدء الدراسة بالجامعات والمدارس للعام الدراسى الجديد 2018/2019 كان محور الإجتماع الذى تم اليوم، بالمجلس الأعلى للجامعات الذى إجتمع بحضور رئيس المجلس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما حضر أيضاً الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقد تم تحديد موعد بدء الفصل الدراسى الأول فى الجامعات والمدارس فى وقت واحد يوم 22 سبتمبر .

تحديد موعد بدء الدراسة بالجامعات والمدارس لعام 2018/2019

أقر المجلس الأعلى للجامعات وبحضور وزير التعليم، ميعاد بدء الفصل الدراسي الأول وتقرر أن يكون ذلك يوم 22 سبتمبر 2018، وسوف يكون مدة الفصل الدراسي الأول فى المدارس والجامعات 15 أسبوعا، وينتهي تحديداً في الثالث من يناير 2019، ليبدأ بعدها مباشرة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيكون ذلك في الفترة ما بين 5 من يناير 2019 حتى 24 من يناير 2019، كما تحدد موعد إجازة نصف العام، وستبدأ من 26 من يناير 2019 وتنتهى فى 7 من فبراير 2019.

كما تحدد أيضاً موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، ليبدأ فى التاسع من شهر فبراير 2019، وسوف يكون عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا، وينتهي في 30 من مايو 2019، كما حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد بداية امتحانات أخر العام، ستبدأ الإمتحانات بالمدارس والجامعات فى 1 يونيو 2019، وتستمر الإمتحانات حتى 20 من يونيو 2019، وقد تم إعتماد هذه القرارات ليتم تنفيذها فى العام الدراسى الجديد، كما إعتمد المجلس عدد أخر من القرارارت تخص فصل بعض الجامعات مثل جامعة أسيوط وجامعة مطروح، وافق المجلس الأعلى للجامعات على اللوائح الداخلية لكليات الطب المختلفة بجميع أنحاء جامعات مصر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بداية الدراسة للعام الدراسى المقبل، وستبدأ الدراسة فى الأول من سبتمبر بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وذلك لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة، أما بالنسبة لبقية الصفوق الدراسية من الصف الثانى الإبتدائى حتى الصف الثالث الثانوى، سيكون يوم 22 سبتمبر المقبل.

مدة أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بالفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية (122) يوم.

أجازة نصف العام أسبوعين وسوف تبدأ من يوم السبت 26-1-2019 وتنتهي يوم 7-2-2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما اشيع من أخبار حول زيادة المصروفات الدراسية فانه غير صحيح، ولم يتم الإعلان عن أى زيادات فى المصروفات الدراسية، وأن ما تم نشره اشاعات الغرض منها إثارة البلبلة.

شهد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، بدء توزيع شنط المدارس ضمن مبادرة مكافحة الغلاء تحت اسم “شنطة النجاح”، وذلك امام مجمع التحرير بميدان التحرير.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 3 يناير 2019، وسوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019 حتى 24 من يناير 2019.

تحديث

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قرر فى وقت لاحق اليوم الخميس 16 أغسطس، تأجيل موعد بدء الدراسة في رياض الأطفال وأيضا الصف الأول الابتدائي، ليبدأ الدراسة 22 سبتمبر المقبل مثل باقى المراحل الأخرى.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018

كما تقرر الغاء الامتحانات التحريرية فى مرحلة رياض الأطفال.

خطوات لتسجيل مصروفات المدارس الخاصة إلكترونيا

1ـ تكليف مديرى التعليم الخاص والتوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية بتسجيل بيانات المدارس الخاصة والمصروفات. 2ـ طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارات التعليمية. 3ـ يتم تسليم التعليم الخاص بالإدارة كشوف بيانات المصروفات لكتابة وتسجيل المصروفات لكل صف دراسى” مصروفات تعليمية وأنشطة”. 4ـ يتم مراجعة كشوف المصروفات من جانب التوجية المالى والإدارة بالإدارة. 5ـ استيفاء التوقيعات على الكشوف وختمها بخاتم شعار الجمهورية. 6ـ يتم تسليم الكشوف لقسم الإحصاء لتسجيلها الكترونيا ثم طباعتها بشكل إلكترونى. 7ـ يتصمن بيان المصروفات جميع المدارس الخاصة والدولية فى كل إدارة تعليمية. 8ـ يتم اعتماد الكشوف من المديريت العموم. 9ـ حددت وزارة التربية والتعليم غدا الأحد أخر موعد لتلقى الكشوف وتسجيل المصروفات إلكترونيا. 10ـ جاء ذلك بعد شكاوى أولياء الأمور المتكررة بشأن زيادة نسب المصروفات الخاصة. بدأت الوزارة مخاطبة المديريات التعليمية بشأن بدء اجراءات وضع المصروفات على قاعدة البيانات المركزية للوزارة والمديريات.