موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الحديث “التابلت”2019 من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في مصر والعالم العربي الكبير، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن نتيجة الصف الأول الثانوي، الترم الثاني 2019 النظام الحديث، والتي يترقبها أولياء الأمور على احر من الجمر، للأطمئنان على أبنائهم الذين يخوضون التجربة الأولي لإمتحان التابلت الإليكتروني.

نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه هذا العام، على الأطفال من الكي جي والصف الأول الإبتدائي والصف الأول الثانوي، هو نظام يعتمد على التفكير والإبتكار وليس الحفظ والتلقين، كما كان في النظام السابق، وهذا النظام يلاقي مقاومة شديدة من أصحاب المصالح، من أباطرة الدروس الخصوصية، وأصحاب المصالح من طابعي الكتب الخارجية.

الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد 2019

الدخول على بوابة التعليم الأساسي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم إدخال أسم الطالب أو الطالبة. إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب كتابة إسم المحافظة التابع لها الطالب. الضغط على زر عرض النتائج الصف الأول الثانوي. تظهر النتيجة مع بيانات الطالب من الأسم وأسم المدرسة والإدارة التابع لها الطالب.

تصريحات السيد وزير التربية والتعليم عن مؤشرات النتائج

أعلن الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي عقدة يوم الأحد الماضي، أن نتائج التصحيح جيدة جداً، وأن الطلبة إستوعبو النظام الجديد أكثر مما كنا نتوقع، وأشار أن عملية تصحيح الإجابات تتم عل قدم وساق، وأن أكثر من 600 الف طالب وطالبة أدو الإمتحان على مستوي الجمهورية، وبلغ عدد الأسئلة 150 مليون سؤال، وهذا يتطلب جهداً كبيراً في عملة التصحيح، وطمأن الطلبة وقال أن “النتيجة هتبسطكم”،ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية نتمني النجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات.

تحديث: لم يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد حتي الأن وسنوافيكم بموعد إعلانه فور تحديد الموعد من قبل الوزارة بعد إنهاء كافة أعمال التصحيح الإليكتروني للإجابات.

← إقرأ أيضاً: