ألان روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هنا

بعد أن اعتمد اليوم ومنذ قليل السيد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة لهذا العام، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2 ٪‏.

ننشر لكم في موقعنا نجوم مصرية روابط الاستعلام والاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، حيث نوفر لكم رابط مباشر تستطيع من خلال الدخول عليه الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2019.

حيث يمكنكم من خلال الضغط على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية الاطلاع على النتيجة وذلك من خلال الدخول على رابط البوابة والاستعلام برقم الجلوس.

وبعد أن تقوم بإدخال رقم الجلوس يظهر لك بيانات الطالب والدرجات

وقد أشار مصطفى العجمي،مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن الذين تقدموا من طلاب محافظة الإسكندرية هذا العام لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية قد بلغ عددهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة 80303 طالبا وطالبة، والذين نجحوا منهم بلغ عددهم 67646 طالبا وطالبة.

أما عن نسبة النجاح هذا العام فقد قال العجمي، أن نسبة نجاح البنين 81,8 ٪‏، والبنات 86,8 ٪‏ .

وقال العجمي أيضا أن عدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية، بلغ 32طالبًا وطالبة من بينهم 8 حاصلين على الدرجات النهائية.

أما عن ترتيب الإدارات التعليمية من حيث المراكز في النتيجة فقد احتلت المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2 ٪‏

إدارة غرب التعليمية في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪‏ ، و

المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪‏

إدارة العجمي التعليمية في المركز الرابع بنسبة 87,2 ٪‏‏

وإداراة المنتزه التعليمية في المركز الخامس بنسبة 83,0 ٪‏

إدارة وسط التعليمية في المركز السادس بنسبة 82,3 ٪‏

ثم العامرية التعليمية في المركز السابع 76,7 ٪‏

وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.

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