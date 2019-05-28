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“ألاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس جميع المحافظات

كتب أسامة محمود محمدفي آخر تحديث
“ألاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس جميع المحافظات
نتيجة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات، حيث صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن اعتماد النتيجة سيتم خلال الأيام الحالية، وصرح بأن نسبة النجاح لهذا العام بلغت حوالي 84% لجميع الطلاب الذين تقدموا لجميع الامتحانات، وبلغ عدد الطلاب 467890 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجين من بينهم 411987 طالب وطالبة، وقد صرح بأنه سيتم الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة أو يمكن الذهاب إلي المدرسة لمعرفه درجات كل طالب.

نتيجة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019
نتيجة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

“نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

  • يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني ألاتي للاستفسار عن النتيجة:البوابة الإلكترونية- رابط بوابة التعليم الأساسي.
  • نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المحددة ونضغط علي إظهار النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات ألترم الثاني 2019

نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 ظهرت في بعض المحافظات مثل محافظة الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وشمال سيناء، وكفر الشيخ وستاتي جميع نتائج المحافظات الأخري خلال نهاية الأسبوع الحالي، وقد صرح مسئول وزارة التربية والتعليم بأن سيتم تلقي طلبات التظلم لمعظم المواد بعد أعلان النتيجة إلكترونياً خلال يومان من إعلانها، ومن يواجه أي مشكله في الدخول علي الموقع يقوم بترك رقم الجلوس الخاص به في التعليقات وسنبحث له عن الدرجات، نتمنى النجاح للجميع.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ألترم الثاني 2019
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

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أسامة محمود محمد

التعليقات

  3. شهد أحمد حامد محمد رميح
    مدرسة الصواف – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة
    رقم الجلوس 19212
    أرجو معرفة نتيجة الإعدادية الترم الثانى

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