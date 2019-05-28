“ألاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس جميع المحافظات

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات، حيث صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن اعتماد النتيجة سيتم خلال الأيام الحالية، وصرح بأن نسبة النجاح لهذا العام بلغت حوالي 84% لجميع الطلاب الذين تقدموا لجميع الامتحانات، وبلغ عدد الطلاب 467890 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجين من بينهم 411987 طالب وطالبة، وقد صرح بأنه سيتم الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة أو يمكن الذهاب إلي المدرسة لمعرفه درجات كل طالب.
“نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم
- يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني ألاتي للاستفسار عن النتيجة:البوابة الإلكترونية- رابط بوابة التعليم الأساسي.
- نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المحددة ونضغط علي إظهار النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات ألترم الثاني 2019
“نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 ظهرت في بعض المحافظات مثل محافظة الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وشمال سيناء، وكفر الشيخ وستاتي جميع نتائج المحافظات الأخري خلال نهاية الأسبوع الحالي، وقد صرح مسئول وزارة التربية والتعليم بأن سيتم تلقي طلبات التظلم لمعظم المواد بعد أعلان النتيجة إلكترونياً خلال يومان من إعلانها، ومن يواجه أي مشكله في الدخول علي الموقع يقوم بترك رقم الجلوس الخاص به في التعليقات وسنبحث له عن الدرجات، نتمنى النجاح للجميع.
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التعليقات
رقم الجلوس ١٠٥١٠
عبدالرحمن اسماعيل عبد الغني رقم الجلوس٤٠٥٢٩ محافظة القليوبية مدرسة متولي الشعراوي الترم التاني
شهد أحمد حامد محمد رميح
مدرسة الصواف – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة
رقم الجلوس 19212
أرجو معرفة نتيجة الإعدادية الترم الثانى
ندي رضا رشدي ذكي رضوان ١٥٥٥٥
عبدالباسط برسي راشد احمد22305
نتيجهالصفالثالثالإعدادي ١٩٤٠٦
الاسم شهد عماد عبد الرؤف ابراهيم رقم الجلوس92675
روان ايمن محمد السيد رقم الجلوس ٢٥٠٢٩٤
33731جاكلين روؤف نصرالله محافظة اسيوط
نتيجة ادارة نبروة التعليمية مدرسة الطيبة الإعدادي رقم الجلوس ٢٦٩١٠ محافظة الدقهلية
انا من المنوفيه من مركز تلا المنوفيه رقم الجلوس 31702
نتج يأتي
الصف.الثالث.الاعداديه.محافظة.المونفه
اسمي شروق عصام عويس من محافظة بني سويف قريه السنافر ورقم جلوسي 14856
منة عبد البديع عبدالعبدالعزيز حسن 35044 مركز بلقاس محافظة الدقهلية
35044 منة عبد البديع عبد العزيز حسن محافظة الدقهلية مركز بلقاس