“أعلان نتيجة” الصف الأول الثانوي نظام التابلت الجديد “نتيجة أولي ثانوي” برقم الجلوس أو الاسم 2019 بنظام التقديرات

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور “نتيجة الصف الأول الثانوي” لعام 2019، هذا وقد انتهت لجان الكنترول من تصحيح جميع المواد الخاصة بالصف الأول الثانوي بداية من مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الانجليزية، والدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء، الهندسة، العلوم، وسبب تأخير ظهور النتيجة هي مادة اللغة الانجليزية التي أخدت وقتاً طويلاً لإنهاء التصحيح منها، وجاري رفع الدرجات علي موقع الوزارة وسيتم توزيع النتائج على جميع المدارس بعد تقديمها للمديرية التعليمية مباشرة، وهذه هي تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.
كيفية معرفه نتيجة “ أولي ثانوي” جميع المحافظات 2019
- يتم ألاستعلام إلكترونياً علي المواقع التي تختص بأظهار نتائج الامتحانات الآتية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.
- يتم البحث عن نتيجة أولي ثانوي من خلال رقم الجلوس ( التسلسل ) أو كتابة الاسم رباعي للطالب، وهناك نتائج ستصل إلي الطلاب عبر التابلت هو وزملائه لمعرفه ترتيبه علي المدرسة.
نتيجة “سنة 1 أولي ثانوي” عام 2019 بالاسم ورقم الكود أو التسلسل
يعتبر هدف نظام التابلت الجديد هو قياس معدل الفهم والاستيعاب لدي الطلاب والابتعاد عن الحفظ المتكرر كما كان يجري بالسابق، هذا وقد تم تجهيز مدارس متخصصه لأجراء الامتحانات سواء كان الامتحان ورقي أو تابلت، وقد شعر جميع الطلاب بعدم ثقة واهتزاز بسبب تأخر صدور “نتيجة أولي ثانوي” 2019 ألترم الثاني الدور الأول، وقد اشتكى طلاب “التابلت” من مقابلتهم للعديد من المشاكل والصعوبات خلال أداء الامتحانات قائلين بأنه نظام غير جيد والأفضل هي الامتحانات الورقية القديمة، حيث واجه الطلاب مشاكل فنيه متعلقة بشبكة نت التابلت خلال أداء الامتحان،نتمنى النجاح الباهر للجميع.
المزيد من النتائج تعرف عليها:
- نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت 2019 جميع المحافظات
- نتائج الدبلومات الفنية ألترم الثاني 2019
- نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية ألترم الثاني 2019
- نتيجة الصف السادس الابتدائية للترم الثاني جميع محافظات مصر 2019.
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التعليقات
هو LMSمش بيشتغل عندي ليه انا خايفة اوي وكل شويه يجلي ٤٠٣errorكده النتيجه مش هتجيلي ولا ايه وكمان انا بعد ما بدخل علي م قع الوزاره ايه الي المفروض اعمله بجد انا عايزه رد حالا وشرح للخطوات بالظبط
رقم جلوسك ٥١٢
امتي النتيجه هاتظهر انا متوتره خالص هو قاعد يقول بكره لا الأسبوع ده😂😂😂