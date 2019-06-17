أعرف نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس moe.gov.sd عبر رابط “بوابة وزارة التربية والتعليم” 

خلال الساعات القليلة القادمة أعرف نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 بجميع الولايات ،حيث أنهى جميع الطلاب والطالبات الامتحانات في نهاية شهر مارس الماضي ،وينتظرون منذ نهاية الامتحانات في حيرة وقلق العديد من الطلاب والطالبات وأولياء على تأخر إعلان موعد نتيجة الثانوية السودانية ،وكانت أعمال التصحيح والمراجعة الامتحانات قد بدأت فور الانتهاء جميع الطلاب بالسودان بالامتحانات ،وفي الانتظار الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم بالسودان ،ومن المقرر اعتماد النتيجة وإعلانها غداً ،وسوف نوافيكم بالرابط المباشرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019

تم الإعلان غدا يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 على موعد اعتماد النتيجة رسمياً ،بتصريحات صحيفة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالسودان د.الطاهر حسن الطاهر ،وقد قال من خلال التصريحات أن أعمال التصحيح والمراجعة وأعمال الكنترول قد انتهيت ،وسوف يتم اعتماد النتيجة رسمياً من خلال مؤتمر صحيفي بالسودان بجميع الولايات بصدور نتائج الشهادة الثانوية السودان 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

روابط نتائج الثانوية بجميع الولايات السودانية

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم نتائج الشهادة السودانية ولاية الجزيرة نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الابيض نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية البحر الأحمر نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية القضارف نتائج الشهادة السودانية ولاية كسلا نتائج الشهادة السودانية ولاية سنار نتائج الشهادة السودانية ولاية غرب دارفور نتائج الشهادة السودانية ولاية شرق دارفور نتائج السودان ولاية جنوب دارفور نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية وسط دارفور نتائج الشهادة السودانية شمال دارفور نتائج الشهادة السودانية ولاية جنوب كردفان نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كردفان نتائج السودان ولاية شمال كاردفان نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2018

الان روابط الاستعلام عن نتيجة نتائج الثانوية العامة السودانية 2019

ننشر اليكم روابط مباشر للاستعلام عن نتيجه الشهادة الثانوية السودانية للعام 2019

جاري خلال الساعات القادمة اعتماد النتيجة رسمياً نتيجة الثانوية السودانية وإعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان ،وكذلك يتمكن جميع الطلاب بالولايات السودانية من الإطلاع على الموقع واختيار الولاية التابعه له ،وثم ادخال رقم الجلوس .

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