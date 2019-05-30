أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية

يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، قيام مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الدقهلية على شبكة الأنترنت، حيث الموقع المخصص من قبل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لرفع نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن أعتمد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 بمحافظة الدقهلية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019:-

ستقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية برفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 على الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الأنترنت عبر وزارة التربية والتعليم وكذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية خلال الساعات القليلة المقبلة.

حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من خلال الضغط هنا

أو من خلال الضغط هنا

كما انه يسعدنا أن نساعدكم في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الدقهلية ، وذلك من خلال كتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها وبالنيابة عنكم بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الدقهلية.

وأثناء أعتماد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم نتيجة الإعدادية بالدقهلية 2019، هنأ سيادته الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية وخاصة الطلاب الناجحون والحاصلين على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية.

وطالبهم محافظ الدقهلية بالاستمرار في التفوق والحصول على أعلي الدرجات في المراحل التعليمية المقبلة.

← إقرأ أيضاً: