أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية برقم الجلوس 2019 من خلال موقع الازهر الالكترونيةazhar eg query splash

في خلال الساعات القادمة من المنتظر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2019 للفصل الدراسي الثاني ويتم نشرها عقب اعتمادها رسمياً على موقع الأزهر التعليمي ،يترقب الكثير من الطلاب الـاعدادية الازهرية نتائج الطلاب على بوابة الازهر الشريف في وسط قلق والتوتر ،ولقد أعلن الشيخ علي خليل سيتم الانتهاء من عمليات التصحيج أوراق الاجابات وجاري الأن للطلاب مراجعة ورصد الدرجات المجموع وسيتم بعدها اعتمادها رسمياً من قبل شيخ الأزهر،ومن خلال هذا المقال ننشر لكم رابط المباشر عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر موقع الأزهر التعليمي.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

يترقب جميع الطلبة والطالبات المرحلة الإعدادية الأزهرية نتيجة الامتحانات بعد الانتهاء من الامتحانات منذ أيام قليلة ،وينتظرون اعتمادها النتيجة من قبل شيخ الأزهر أحمد الطيب ونشرها عبر المواقع الإلكترونية بوابة الأزهرالشريف برقم الجلوس الطالب أو الطالبة الاعدادية الازهرية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الازهري فقه 25 أصول دين 50 ثقافة اسلامية 10 اللغة العربية 50 قرآن كريم 20 اللغة الأجنبية 20 دراسات اجتماعية 20 رياضيات 30 علوم 20 تربية فنية 10 حاسب الي 20

روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 عبر موقع الازهر الالكتروني وذلك بالاسم ورقم الجلوس ،عقب الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع المحافظات الجمهورية وحيث انتهت فعليا علي ان يتم ارسالها الي قطاع المعاهد الرئيسي ليتم اعتمادها رسمياً من فضيلة الدكتور “احمد الطيب” شيخ الازهر مؤكدا فضيلتة بان النتيجة سيتم اعلانها خلال الساعات القليلة القادمة.

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