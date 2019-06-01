أحصل الآن وبرقم الجلوس على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الغربية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الغربية، بعد اعتمادها من قبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وذلك في حضور الطلاب والطالبات الأوائل فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الثاني 2019 هذا العام 76.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الثاني لعام 2019 :-

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، الحصول على نتيجة إعدادية الغربية 2019 الآن وبرقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بظهور نتائج الشهادات العامة التابع لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك من خلال الضغط هنا

حيث يمكن للطلاب عن طريق كتابة رقم الجلوس استخراج درجاتهم في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، كذلك فإنه يسعدنا أن نساعدكم في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل، حيث سنقوم وعلى الفور بعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الأستاذ محمد فاروق بأن محافظ الغربية اللواء هشام السعيد قد أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي من العام الدراسي الجاري 2018/2019 بمحافظة الغربية، وأن سيادته قام باستقبال الطلاب الأوائل وتكريمهم، كما قدم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية 2019 وطالبهم بالمداومة على التفوق والحرص على استمرار هذا التفوق لتحقيق طموحاتهم.

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