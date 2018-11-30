سيارات شرطة دبي أغلي سيارات في العالم2019

يقدم لكم موقع نجوم مصرية اليوم موضوع شيق جدا من افضل المواضيع وهو عن سيارات شرطة دبي تتمتع شرطة دبي بأفخم أسطول سيارات ف العالم وتفاجئنا دبي بين الحين والأخر بضمها لأحدت واسرع السيارات العالمية لتحقيق أهدافها وهى تحقيق الأمن والسلامة لدولتها وضد الخارجين عن القانون.

وكان أخرها سيارة لبرمجيني كوبيه الخارقة والتي تنطلق من الصفر إلي سرعه 100كم في اقل من ثلاث ثواني وبسرعه 350 كم ف الساعة ليزداد أسطولها فخامه وقوه

ودخلت شرطة دبي موسوعة غينيي لامتلاكها اسرع سيارة شرطه ف العالم وتتضمن مجموعة سيارات شرطه الفاخرة أيضا سيارة استون مارت 77 والتي لم يصنع منها سوى 77 قطعه بالإضافة لسياره بي نتلي

وبالإضافة إلي ثلاث سيارات بورشية وسيارات بي إم دب يلو i8

ويشرح الرائد سلطان المرى ف إدارة النقل والإنقاذ بشرطة دبي أن دور الأساسي لهده السيارات هو كسر الحواجز بين أفراد الشرطة والعامه من الناس وليس فقط تأدية الواجبات التقليدية ويقول نحن لا نطلع للتباهي بالسيارات فقط وإنما أيضا نشر الحب والود التي تتميز به شرطة دبي ونحن نبحث عن سبل للتواصل مع الناس ف كل الأوقات.