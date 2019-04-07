سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2019

قدمت شركة المنصور وكيل علامل أوبل في مصر أوبل كروس لاند الجديدة كلياً كطراز جديد لعام 2019 وتنصف من فئة السيارات الكروس أوفرالمدمجة والتي تأتي بخمسة مقاعد وخمسة أبواب , وترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 17 سم وسعة الحقيبة الخلفية 410 لتر وخزان وقود بسعة 45 لتر وتتوافر في السوق المصري بسعر 380 ألف جنية.

محرك كروس لاند

تستخدم أوبل كروس لاند محرك من 4 إسطوانات و16 صباب بسعة 1200 سي سي يعمل بنظام الحقن الإلكتروني للوقود والتنفس الطبيعي للهواء , يولد قوة قدرها 110حصان و205 نيوتن متر عزم متصل بناقل حركة أتوماتيكي من 6 نقلات ينقل الحركة للعجلات الأمامية , ويمكنها التسارع من السكون إلي سرعة 100 كم \ ساعة في خلال 11,8 ثانية والسرعة القصوي 187 كم \ساعة ومعدل إستهلاك الوقود 5,4 لتر لكل 100 كم.

عوامل الأمان

تدعم أوبل كروس لاند وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي و ABS و EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني للثبات ESB ونظام إيموبليزر ضدد السرقة وصوت للتنبيه في حالة عدم غلق السيارة وحساسات صف خلفية ونظام ذكي لركن السيارة وكاميرا خلفية.

التجهيزات الخارجية

تأتي أوبل جراند لاند بعجلات رياضية بقياس 17 بوصة ومرايا جانبية كهربائية ومصابيح أمامية وخلفية LED ومصابيح أمامية حساسة للأضاءة ويمكن التحكم بها وجناح رياضي خلفي ومساحات للزجاج الخلفي.

التجهيزات الداخلية

حصلت أوبل جراند لاند علي عجلة قيادة يمكن ضبطها حسب الوضعية المفضلة ومزودة بأزرار للتحكم في النظام الصوتي وزجاج أمامي وخلفي كهربائي ونظام قفل مركزي للأبواب ومثبت سرعة ونظام صوتي ومنافذ AUX و USB وتدعم تقنية البلوتوث لتوصيل الهواتف وولاعة سجائر ومخرج كهرباء ومسند يد أمامي وخلفي وحامل أكواب أمامي وخلفي ومقعد للسائق يمكن التحكم في وضعيته.