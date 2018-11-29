انخفاض جمارك السيارات الأوروبية في مصر إلى صفر بداية من يناير2019

صرح إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية بأن جمارك السيارات في مصر والتي يتم فرضها على السيارات الأوروبية سوف تكون صفر وذلك بدء من يناير 2019 يرجع هذا القرار وفقا للجدول المتفق عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكان تم الإعلان عن هذا القرار وفقا للاتفاقية الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد قامت بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2001 الهدف من تلك الاتفاقية هي إقامة منطقة تجارة حرة بين طرفي الاتفاقية خلال 12 عام بحد أقصي.



تفاصيل انخفاض جمارك السيارات في مصر

كما أضاف السيد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بأن العلاقات بين طرفي الاتفاقية تشمل عدد كبير من المجالات مثل التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، من جانب أخر صرح نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أشرف شرباص بإن الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية سوف تكون على السيارات ذات محرك سعة 1.6 لتر ونسبة التخفيض 12% من ثمن السيارة الأساسي في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ومن جانب أخر سوف تنخفض الضرائب الجمركية علي سيارات الأوربية ذو محرك 1.6 حتى 2.0 لتر بنسبة 30% من سعر بلد المنشأ، وبالنسبة لأسعار السيارات المزودة بمحرك سعته فوق 2.0 لتر سوف تنخفض أسعارها بنسبة 40.5% وفق سعر بلد المنشأ.

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