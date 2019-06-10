جمارك الأسكندرية تعلن عن أنواع السيارات المعروضة للبيع في المزاد المقبل

قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بالأعلان عن موعد أنعقاد جلسة مزاد سيارت جمارك ميناء الأسكندرية والدخيلة , ومن المفترض إن تكون الجلسة يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة في قاعة النادي المصري القاهري في حي مصر القديمة وبجوار وحدة مرور عين الصيرة , ويحتوي المزاد علي سيارات من ماركات فورد ونيسان وأودي وهيوانداي وبيجو وجي أم سي وهيوانداي وشفورلية وفولكس فاجن ودودج ولكزس ووكرايسلر وفيات وجاجور ودايو ومرسيدس وكيا وبي أم دبليو ورينو وسيات وفقاً للنصوص المدونة علي كراسة الشروط.

وقالت الهيئة المشرفة علي المزاد بإن ستكون معاينة السيارات المعلنة للبيع ستكون خلال ساعات العمل الرسمية بهيئة جمارك الأسكندرية , ومن أجل الدخول في المزاد لابد من شراء كراسة الشروط التي تباع في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ” 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي – الجيزة , مقابل مبلغ 400 جنية مصري فقط لأغير ومدون عليها عنوان المعاينة الخاصة لسيارات المزاد.

وتشترط هيئة الخدمات الحكومية علي الراغبين بدخول المزاد بالأتي

شراء كراسة الشروط علماً بإن لا يرد ثمنها في حالة عدم الحصول علي أي من المعروض في المزاد.

دفع مبلغ التامين وهو 10 ألف جنية ويرد في حالة عدم القدرة علي شراء أي من السيارات المعروضة.

دفع 30 % من قيمة اللوطات في نفس اليوم ويشترط إن يسدد باقي المبلغ في مدة لأتتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ أنعقاد المزاد.

وأشارات الهيئة بأن من يحالفة شراء أحدي السيارات يتم الترخيص له تبعاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويتسلم كتاب مرور من الميناء وكتاب أخر من الهيئة العامة للجمارك ويذهب إلي وحدة المرور التابع لها لترخيص السيارة.

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