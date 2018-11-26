تعرف على كيفية شحن السيارات الكهربية وأليه عملها

بعد ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بدأت الشركات المصنعة للسيارات تصنيع جيل جديد لا يعتمد على الوقود التقليدي لتبدأ الإعلان بل وطرح السيارات التي تعمل بالكهرباء، تختلف السيارات الكهربائية عن السيارات الحالية التي تعمل بالوقود فلا يوجد في تلك السيارات خزان وقود أو مخرج للعادم حيث تعتمد على الطاقة النظيفة الغير ملوثة للبيئة، تعتمد السيارات الكهربية على بطاريات قابلة للشحن تعمل هذه البطاريات على تشغيل السيارات بدلاً من طرق الوقود المتعارف عليها من غاز أو بنزين

طريقة عمل السيارات الكهربية

تعتمد السيارات الكهربية على بطاريات يتم شحنها في محطات تشبه محطات تزويد الوقود أو الشحن المنزلي من خلال شاحن خاص يشبه إلى حد كبير شحن الأجهزة الكهربائية، يمر التيار الكهربي إلى البطارية لتقوم بتحويل 300 فولت وهو قدرة الشحن كاملة من التيار DC إلى التيار AC من خلال وحدة التحكم في التيار الكهربي والتي تدفع بالسيارة إلى الحركة والسير 350 كم وبعدها تحتاج السيارة لشحن مرة أخرى.

تقطع السيارات الكهربية مسافة 350 كيلو متر بشحن بطارية لمرة واحدة قبل أن تحتاج للشحن مرة أخرى أي أن البطاريات تجعل من السيارة تسير لمسافات طويلة لا تقل قدرة عن السيارات الحالية والتي تعمل بالوقود، تشحن بطاريات السيارات الكهربية بقدرة شحن 240 فولت وهي الحد الأقصى للقدرة الكهربية التي تشحن البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربية عالم نظيف بدون عوادم ضارة هو شعار المرحلة القادمة من تصنيع السيارات في العالم.