تفاوتت اسعار السيارات بعد تحرير سعر الدولار الجمركي بين الأنواع الخاصة والمقتناة للترفيه، بما في هذا الدراجة النارية كالموتوسيكل العادي أو المزود بمساعدات على اختلاف نوعيتها، والسيارات المبدوءة بـ 1000 سعة لترية،وأيضًا ذوات ثنائية محركي الدفع ، يذكر أن هذا التحرير للدولار سيرفع من عائد الضريبة المقدرة على السيارة المستوردة، فإذا كانت تقدر بـ 180ألف جنيه، فسترتفع ضريبتها على أن سعرها 200 ألف جنيه، ومع ذلك يبرر لهذا القرار في أسعار السيارات بعد تحرير الدولار الأمريكي أنه يصون الصناعة الوطنية المصرية في مجال السيارات، ما سيحدث فرق بين سعر السيارة المحلية والمستوردة خاصة بعد تطبيقات ما يسمى بصفر الجمارك.

السيارات فوق ألفين سي سي تعد الأكثر تضررًا بهذه الزيادة، بسب تنوع موديلاتها وماركاتها بمعدل 10%، بينما السيارات من ألف وحتى 1600 سي سي بنسبة 2%، وتلك غير الخاضعة للاتفاقيات نسبتها 4% من حيث التأثر بالقرار.

المبالغة فى أسعار السيارات في شهر يناير القادم نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي ، حيث كمثال هناك سيارة يبلغ قدرها نحو 10 ألف دولار الى ان ما يعادل بالمصري 180 ألف جنيه بزيادة قدرها 20 ألف جنيه ، فى أعقاب قرار زيادة الدولار الجمركي للسيارات ، أن فرق الدولار الجمركي يبدأ من 16جنيه الي 18جنيه.

قائمة بأسعار السيارات بعد تحرير سعر الدولار الجمركي 2019