أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

أطلقت مؤخرا بروتون إيجيبت وكيل الصانع الماليزى الشهير و المتألق فى مجال صناعة السيارات ” بروتون ” طراز بريفى بالأسواق المحلية المصرية ، والتى تصنف ضمن قائمة السيارات المدمجه السيدان ، وسنتناول تفصيليا المواصفات الفنيه والتجهيزات الخاصة بالسيارة ، إضافة الى الأسعار الخاصة بالسوق المحلى المصرى .
تعتمد بروتون بريفى 2019 على محرك توربينى بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1600 سى سى ، يستطيع أن يولد قوة قدرها 138 حصانا يؤهل السيارة للتسارع من 0 الى 100 كم / الساعة خلال عشر ثوانى ، مع سرعة قصوى للسيارة تتصل الى 190 كم / الساعة ، بالإضافة الى ناقل حركة الى مكون من سبع سرعات .
وتتميز بروتون بريفى 2019 بأبعاد تبلغ نحو 4543 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1786 ملم ، وإرتفاعا يبلغ نحو 1524 ملم ، وقاعدة عجلات تبلغ نحو 2650 ملم ، كما تتميز السيارة بمساحه تخزين بالحقيبه الخلفيه تبلغ نحو 508 لتر ، إضافة الى سعة خزان وقود تبلغ نحو 50 لتر حيث أن متوسط إستهلاك بروتون بريفى عند سرعة 90 كم / ساعة يبلغ نحو 9 لتر / 100 كم.
وعن أنظمة التعليق والفرامل فتعتمد بروتون بريفى على أنظمة تعليق أمامية بدعامات ماكفرسون مع قضيب تثبيت ، بينما أنظمة التعليق الخلفية تأتى متعددة الوصلات مع محور التواء ، و تتوفر بروتون بريفى بأنظمة فرامل أمامية من نوع أقراص مهواة ، بينما تأتى أنظمة الفرامل الامامية من نوع أقراص صلبة .
تتوفر بروتون بريفى 2019 فى الأسواق المحلية المصرية بنسختين من التجهيزات المختلفه وهم بريميوم و اكسيكتيف .
مواصفات وتجهيزات فئة اكسيكتيف
- عجلات سبائكية رياضية قياس 16بوصة
- مصابيح أمامية بخاصية الإضائة النهارية
- مرايات جانبية كهربائية
- مصابيح أمامية عدسات
- مصابيح ضباب أمامية وخلفية
- سبويلر خلفى
- مرايات جانبية مع إشارات ليد
- تعديل إرتفاع مقعد السائق
- مسند يد أمامى
- حامل أكواب
- أنظمة فرامل ESC+ABD+EBD
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى
- تشغيل أوتوماتيكى لأنوار الإنتظار عند الفرملة المفاجئة
- غلق الكترونى لنقل السرعات
- ايموبيلايزر مانع للسرقه
- 4 سماعات
- بلوتوث
- نظام صوتى + USB+ AUX
- تحكم فى النظام الصوتى من عجلة القيادة
- 2 مخرج كهرباء 12 فولت + حامل موبايل خلفى
- 4 نوافذ كهربائية
- حساسات ركن
- سخانات خلفية
- فتح السندوق الخلفى بالريموت
مواصفات وتجهيزات فئة البريميوم
- مرايات ضم كهربائيا
- مسند يد خلفى مع حامل أكواب
- عجل قيادة مكسوة من الجلد
- مكيف هواء بتحكم الى
- مصابيح أمامية أوتوماتيكية التشغيل
- تحكم الكترونى فى مستوى الإضائة
- مساحات زجاج أوتوماتيكية التشغيل
- مثبت سرعة
- بدالات التحكم فى السرعات خلف عجلة القيادة
- زر تشغيل السيارة
- وسائد هوائية جانبية
- شاشة تعمل باللمس قياس 6.2 بوصة
- نظام توجيه ملاحى
وتتوفر بروتون بريفى 2019 فى مصر بعدة ألوان مختلفة كالأتى :-
- فضى – أزرق – أحمر نارى – أحمر عقيقى – شامبين – رمادى فاتح – أسود – أبيض
كما تتوفر السيارة فى الأسواق المحلية المصرية بالأسعار التالية :-
- فئة اكسيكتيف : 294,000 جنيه مصرى
- فئة بريميوم : 314,900 جنيه مصرى
وتتوفر السيارة بضمان الوكيل المحلى لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب
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