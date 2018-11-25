أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

أطلقت مؤخرا بروتون إيجيبت وكيل الصانع الماليزى الشهير و المتألق فى مجال صناعة السيارات ” بروتون ” طراز بريفى بالأسواق المحلية المصرية ، والتى تصنف ضمن قائمة السيارات المدمجه السيدان ، وسنتناول تفصيليا المواصفات الفنيه والتجهيزات الخاصة بالسيارة ، إضافة الى الأسعار الخاصة بالسوق المحلى المصرى .

تعتمد بروتون بريفى 2019 على محرك توربينى بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1600 سى سى ، يستطيع أن يولد قوة قدرها 138 حصانا يؤهل السيارة للتسارع من 0 الى 100 كم / الساعة خلال عشر ثوانى ، مع سرعة قصوى للسيارة تتصل الى 190 كم / الساعة ، بالإضافة الى ناقل حركة الى مكون من سبع سرعات .

وتتميز بروتون بريفى 2019 بأبعاد تبلغ نحو 4543 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1786 ملم ، وإرتفاعا يبلغ نحو 1524 ملم ، وقاعدة عجلات تبلغ نحو 2650 ملم ، كما تتميز السيارة بمساحه تخزين بالحقيبه الخلفيه تبلغ نحو 508 لتر ، إضافة الى سعة خزان وقود تبلغ نحو 50 لتر حيث أن متوسط إستهلاك بروتون بريفى عند سرعة 90 كم / ساعة يبلغ نحو 9 لتر / 100 كم.

وعن أنظمة التعليق والفرامل فتعتمد بروتون بريفى على أنظمة تعليق أمامية بدعامات ماكفرسون مع قضيب تثبيت ، بينما أنظمة التعليق الخلفية تأتى متعددة الوصلات مع محور التواء ، و تتوفر بروتون بريفى بأنظمة فرامل أمامية من نوع أقراص مهواة ، بينما تأتى أنظمة الفرامل الامامية من نوع أقراص صلبة .

تتوفر بروتون بريفى 2019 فى الأسواق المحلية المصرية بنسختين من التجهيزات المختلفه وهم بريميوم و اكسيكتيف .

مواصفات وتجهيزات فئة اكسيكتيف

عجلات سبائكية رياضية قياس 16بوصة

مصابيح أمامية بخاصية الإضائة النهارية

مرايات جانبية كهربائية

مصابيح أمامية عدسات

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

سبويلر خلفى

مرايات جانبية مع إشارات ليد

تعديل إرتفاع مقعد السائق

مسند يد أمامى

حامل أكواب

أنظمة فرامل ESC+ABD+EBD

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى

تشغيل أوتوماتيكى لأنوار الإنتظار عند الفرملة المفاجئة

غلق الكترونى لنقل السرعات

ايموبيلايزر مانع للسرقه

4 سماعات

بلوتوث

نظام صوتى + USB+ AUX

تحكم فى النظام الصوتى من عجلة القيادة

2 مخرج كهرباء 12 فولت + حامل موبايل خلفى

4 نوافذ كهربائية

حساسات ركن

سخانات خلفية

فتح السندوق الخلفى بالريموت

مواصفات وتجهيزات فئة البريميوم

مرايات ضم كهربائيا

مسند يد خلفى مع حامل أكواب

عجل قيادة مكسوة من الجلد

مكيف هواء بتحكم الى

مصابيح أمامية أوتوماتيكية التشغيل

تحكم الكترونى فى مستوى الإضائة

مساحات زجاج أوتوماتيكية التشغيل

مثبت سرعة

بدالات التحكم فى السرعات خلف عجلة القيادة

زر تشغيل السيارة

وسائد هوائية جانبية

شاشة تعمل باللمس قياس 6.2 بوصة

نظام توجيه ملاحى

وتتوفر بروتون بريفى 2019 فى مصر بعدة ألوان مختلفة كالأتى :-

فضى – أزرق – أحمر نارى – أحمر عقيقى – شامبين – رمادى فاتح – أسود – أبيض

كما تتوفر السيارة فى الأسواق المحلية المصرية بالأسعار التالية :-

فئة اكسيكتيف : 294,000 جنيه مصرى

فئة بريميوم : 314,900 جنيه مصرى

وتتوفر السيارة بضمان الوكيل المحلى لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب