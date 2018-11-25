أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

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أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

أطلقت مؤخرا بروتون إيجيبت وكيل الصانع الماليزى الشهير و المتألق فى مجال صناعة السيارات ” بروتون ” طراز بريفى بالأسواق المحلية المصرية ، والتى تصنف ضمن قائمة السيارات المدمجه السيدان ، وسنتناول تفصيليا المواصفات الفنيه والتجهيزات الخاصة بالسيارة ، إضافة الى الأسعار الخاصة بالسوق المحلى المصرى .

تعتمد بروتون بريفى 2019 على محرك توربينى بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1600 سى سى ،  يستطيع أن يولد قوة قدرها 138 حصانا يؤهل السيارة للتسارع من 0 الى 100 كم / الساعة خلال عشر ثوانى ، مع سرعة قصوى للسيارة تتصل الى 190 كم / الساعة ، بالإضافة الى ناقل حركة الى مكون من سبع سرعات .

وتتميز بروتون بريفى 2019 بأبعاد تبلغ نحو 4543 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1786 ملم ، وإرتفاعا يبلغ نحو 1524 ملم ، وقاعدة عجلات تبلغ نحو 2650 ملم ، كما تتميز السيارة بمساحه تخزين بالحقيبه الخلفيه تبلغ نحو 508 لتر ، إضافة الى سعة خزان وقود تبلغ نحو 50 لتر حيث أن متوسط إستهلاك بروتون بريفى عند سرعة 90 كم / ساعة يبلغ نحو 9 لتر / 100 كم.

وعن أنظمة التعليق والفرامل فتعتمد بروتون بريفى على أنظمة تعليق أمامية بدعامات ماكفرسون مع قضيب تثبيت ،  بينما أنظمة التعليق الخلفية تأتى متعددة الوصلات مع محور التواء ، و تتوفر بروتون بريفى  بأنظمة فرامل أمامية من نوع أقراص مهواة ، بينما تأتى أنظمة الفرامل الامامية من نوع أقراص صلبة .

تتوفر بروتون بريفى 2019 فى الأسواق المحلية المصرية بنسختين من التجهيزات المختلفه وهم بريميوم و اكسيكتيف .

مواصفات وتجهيزات فئة اكسيكتيف

  • عجلات سبائكية رياضية قياس 16بوصة
  • مصابيح أمامية بخاصية الإضائة النهارية
  • مرايات جانبية كهربائية
  • مصابيح أمامية عدسات
  • مصابيح ضباب أمامية وخلفية
  • سبويلر خلفى
  • مرايات جانبية مع إشارات ليد
  • تعديل إرتفاع مقعد السائق
  • مسند يد أمامى
  • حامل أكواب
  • أنظمة فرامل ESC+ABD+EBD
  • وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى
  • تشغيل أوتوماتيكى لأنوار الإنتظار عند الفرملة المفاجئة
  • غلق الكترونى لنقل السرعات
  • ايموبيلايزر مانع للسرقه
  • 4 سماعات
  • بلوتوث
  • نظام صوتى + USB+ AUX
  • تحكم فى النظام الصوتى من عجلة القيادة
  • 2 مخرج كهرباء 12 فولت + حامل موبايل خلفى
  • 4 نوافذ كهربائية
  • حساسات ركن
  • سخانات خلفية
  • فتح السندوق الخلفى بالريموت

مواصفات وتجهيزات فئة البريميوم

  • مرايات ضم كهربائيا
  • مسند يد خلفى مع حامل أكواب
  • عجل قيادة مكسوة من الجلد
  • مكيف هواء بتحكم الى
  • مصابيح أمامية أوتوماتيكية التشغيل
  • تحكم الكترونى فى مستوى الإضائة
  • مساحات زجاج أوتوماتيكية التشغيل
  • مثبت سرعة
  • بدالات التحكم فى السرعات خلف عجلة القيادة
  • زر تشغيل السيارة
  • وسائد هوائية جانبية
  • شاشة تعمل باللمس قياس 6.2 بوصة
  • نظام توجيه ملاحى

 

وتتوفر بروتون بريفى 2019 فى مصر بعدة ألوان مختلفة كالأتى :-

  • فضى – أزرق – أحمر نارى – أحمر عقيقى – شامبين – رمادى فاتح – أسود – أبيض

كما تتوفر السيارة فى الأسواق المحلية المصرية بالأسعار التالية :-

  • فئة اكسيكتيف : 294,000 جنيه مصرى
  • فئة بريميوم : 314,900 جنيه مصرى

وتتوفر السيارة بضمان الوكيل المحلى لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب

أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

أسعار ومواصفات بروتون بريفى 2019 فى مصر

 




     