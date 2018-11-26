أسعار سيارات المعاقين فى مصر، قدمت الحكومة المصرية منذ فترة فتح خدمة استيراد السيارات المخصصة للمعاقين وفقا لحرص الدولة على المحافظة على حقوق المواطنين والمعاقين وتسهيل طريقة نقلهم ما بين الأماكن المختلفة في الطرق، حيث تقدم الحكومة أفضل أنواع السيارات، ومن خلال ذلك المقال سوف نتعرف على الشروط الواجب توافرها في سيارات المعاقين التي تطرحها الحكومة والأسعار المختلفة لسيارات المعاقين.

أسعار سيارات المعاقين في مصر

الدولة وضعت عدة شروط لحماية السيارات الخاصة بالمعاقين من النهب أو الاستغلال، حيث انه يجب وجود جواب مصرح من كمسيون طبي بحالة المتقدم، كما يجب أن تكون رخصة القيادة باسم مالكها ولا يقودها ولا يملكها إلا صاحبها ولا يمكن نقل ملكيتها قبل 3 سنوات، وفي حالة قيادة السيارة لغير مالكها فيقوم بدفع غرامة تتراوح سعرها ما بين 50 إلى 120 جنيه مصري، وفي حالة فك الحظر في الجمارك يتم دفع مبلغ يقدر بنحو 2.400 جنيه مصري.

سعر سيارات دايو للمعاقين 2018

سعر سيارة دايو موديل نوبيرا 2 يتراوح ما بين 47 ألف جنية إلى 65 ألف جنية مصري.

سعر سيارة دايو موديل نوبيرا، يتراوح ما بين 43 ألف جنيه إلى 65 ألف جنية مصري.

سعر سيارة دايو موديل لانو يبدأ من 45 ألف جنيه مصري إلى 60 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة دايو موديل لاسيتى اوبترا يتراوح ما بين 65 ألف جنيه مصري إلى 80 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة دايو موديل جوليت يتراوح ما بين 38 ألف جنيه مصري إلى 61 ألف جنيه مصري.

سعر سيارات سكودا للمعاقين 2018

سعر سيارة سكودا a4 موديل 99 يتراوح ما بين 80 ألف جنيه مصري إلى 87 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة سكودا موديل 2002 يتراوح ما بين 120 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة سكودا فايبا يتراوح ما بين 80 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه مصري.

سعر سكودا اوكتافيا موديل a5 يتراوح ما بين 125 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه مصري.

أسعار سيارات هيونداي للمعاقين 2018

سعر سيارة هيونداي ماتريكس يتراوح ما بين 65 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة هيونداي موديل 2002 يتراوح ما بين 80 ألف جنيه إلى 82 ألف جنيه مصري.

أسعار سيارات كيا للمعاقين 2018

سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2005، متاحة بسعر يبلغ نحو 80 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة كيا سبراتو موديل 2009، متاحة بسعر يبلغ نحو 140 ألف جنيه مصري.

شروط الحصول على سيارات المعاقين وفق قرار الحكومة المصرية