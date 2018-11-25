أسعار جمارك السيارات في مصر، صرحت الجريدة الرسمية بأن الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي، قد اصدر قرار بإعفاء أنواع معينة من السيارات من التعريفة الجمركية، كما أنه سوف يتم تخفيض نسبة من الجمارك للسيارات ذات المحرك الذي تصل قوته إلى أكثر من 1600 سي سي، بان التعريفة الجمركية لتلك النوعية قد انخفضت بنسبة تصل إلى 100%، بدلا من أن كانت 135%، كما انخفضت نسبة التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز لتصل نسبة التعريفة الجمركية لها نحو 35% بدلا من 40%، وتم إعفاء السيارات الملاكي الجديدة من التعريفة الجمركية، وعبر ذلك المقال ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نتحدث عن أسعار الجمارك الخاصة بالسيارات في مصر.

أسعار جمارك السيارات في مصر

يوجد الكثير من أنواع السيارات التي تم إصدار قرار لها بإعفاء التعريفة الجمركية لها أو تقليل نسبة التعريفة الجمركية لها والتي تتمثل في الأتي:

التعريفة الجمركية لسيارات هيونداي

سعر الجمارك لسيارة هيونداي موديل 110، سعة المحرك الخاص بها 1100 سي سي، تبلغ القيمة الجمركية للسيارة تبلغ نحو 60000 جنيه مصري.

التعريفة الجمركية لسيارات كيا

سعر الجمارك الخاصة بسيارة كيا موديل سبورتاج، سعة المحرك للسيارة تبلغ نحو 1600سي سي، تبلغ قيمة التعريفة الجمركية تبلغ نحو 110000 جنيه مصري.

التعريفة الجمركية لسيارات شيفرولية

سعر الجمارك لسيارة شفرولية موديل كروز، سعة المحرك الخاص بها 1600 سي سي، القيمة الجمركية للسيارة تبلغ نحو 90000 جنيه مصري.

سعر الجمارك لسيارة شفرولية موديل أفيو، سعة المحرك الخاص بها 1500سي سي، القيمة الجمركية للسيارة تبلغ نحو 60000 جنيه مصري.

التعريفة الجمركية لسيارات تويوتا

الجمارك لسيارة تويوتا طراز فورتشينز 2017، سعة المحرك للسيارة 2700 سي سي، القيمة الجمركية للسيارة بلغت نحو370 ألف جنيه مصري.

سعر الجمارك لسيارة تويوتا كورولا موديل 2017، سعة المحرك 1600 سي سي أوتوماتيك، سعر التعريفة الجمركية تبلغ نحو 85000 جنيه مصري.

سعر الجمارك لسيارة تويوتا اوريس موديل 2017، سعة المحرك 1600سي سي، نوعية ناقل الحركة أوتوماتيك، سعر التعريفة الجمركية تبلغ نحو 80000 جنيه مصري.

سعر جمارك سيارة تويوتا افانزا موديل 2017، سعة الموتور للسيارة تبلغ نحو 1500سي سي، سعر التعريفة الجمركية للسيارة تبلغ نحو 75000 جنيه مصري.

سعر السيارة لتويوتا ياريس موديل 2017، سعة المحرك للسيارة 1500سي سي، التعريفة الجمركية للسيارة تبلغ نحو 75000 جنيه مصري.

سعر سيارات تويوتا لاند كروز موديل 2018 جمارك السيارة تبلغ نحو 623 ألفًا و145 جنيها، الخاصة بالسيارة سعة المحرك بها يبلغ 5700 سي سي.