أسعار السيارات في السعودية لعام 2019

نقوم بعرض أسعار السيارات في السعودية في هذا الموضوع وفقا لعام 2019 مع ذكر كل موديل لكل نوع من السيارات الأكثر شهرة.
أسعار السيارات في السعودية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا شك أنها قد ارتفعت هذا العام عن العام السابق، ولهذا سنقوم في هذا الموضوع بعرض أسعار السيارات في السعودية مع ذكر الموديل الخاص بكل نوع من السيارات.
أسعار السيارات في السعودية – تويوتا:
|الموديل
|السعر بالريال
|تويوتا يارس
|45,900
|تويوتا افانزا
|55,700
|تويوتا كورولا
|60,000
|تويوتا راش
|61,400
|تويوتا هايلكس
|69,400
|تويوتا كامري
|83,300
|تويوتا انوفا
|86,600
|تويوتا راف فور
|87,400
|تويوتا فورتشنر
|98,400
أسعار السيارات في السعودية – هيونداي:
|الموديل
|السعر بالريال
|هيونداي اكسنت
|52,400
|هيونداي كريتا
|62,000
|هيونداي إلنترا
|64,500
|هيونداي كونا
|68,000
|هيونداي توسان
|75,200
|هيونداي سوناتا
|82,000
|هيونداي H1
|84,900
|هيونداي فيلوستر
|104,000
|هيونداي أزيرا
|104,600
اسعار السيارات في السعودية – شيفروليه:
|الموديل
|السعر بالريال
|شفروليه سبارك
|37,000
|شفروليه اكوينوكس
|86,700
|شفروليه امبالا
|115,000
|شفروليه ترافيرس
|117,000
|شيفروليه كامارو
|170,500
|شيفروليه تاهو
|180,700
|شيفروليه سوبربان
|180,900
أسعار السيارات في السعودية – بي إم دبليو:
|الموديل
|السعر بالريال
|بي إم دبليو X2
|175,000
|بي إم دبليو X3
|230,000
|بي إم دبليو الفئة الثالثة
|240,000
|بي إم دبليو الفئة الخامسة
|290,000
|بي إم دبليو X5
|376,000
أسعار السيارات في السعودية – مازدا:
|الموديل
|السعر بالريال
|مازدا 3
|57,000
|مازدا 6
|71,500
|مازدا CX5
|93,500
|مازدا CX9
|102,000
|مازدا MX-5
|130,900
أسعار السيارات في السعودية – جيب:
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|الموديل
|السعر بالريال
|جيب كومباس
|85,000
|جيب جراند شيروكي
|137,000
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