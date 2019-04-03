 التخطي إلى المحتوى

أسعار السيارات في السعودية لعام 2019

كتب مصطفى محمود السيد آخر تحديث

نقوم بعرض أسعار السيارات في السعودية في هذا الموضوع وفقا لعام 2019 مع ذكر كل موديل لكل نوع من السيارات الأكثر شهرة.

أسعار السيارات في السعودية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا شك أنها قد ارتفعت هذا العام عن العام السابق، ولهذا سنقوم في هذا الموضوع بعرض أسعار السيارات في السعودية مع ذكر الموديل الخاص بكل نوع من السيارات.

أسعار السيارات في السعودية – تويوتا:

الموديلالسعر بالريال
تويوتا يارس45,900
تويوتا افانزا55,700
تويوتا كورولا60,000
تويوتا راش61,400
تويوتا هايلكس69,400
تويوتا كامري83,300
تويوتا انوفا86,600
تويوتا راف فور87,400
تويوتا فورتشنر98,400

أسعار السيارات في السعودية – هيونداي:

الموديلالسعر بالريال
هيونداي اكسنت52,400
هيونداي كريتا62,000
هيونداي إلنترا64,500
هيونداي كونا68,000
هيونداي توسان75,200
هيونداي سوناتا82,000
هيونداي H184,900
هيونداي فيلوستر104,000
هيونداي أزيرا104,600

اسعار السيارات في السعودية – شيفروليه:

الموديلالسعر بالريال
شفروليه سبارك37,000
شفروليه اكوينوكس86,700
شفروليه امبالا115,000
شفروليه ترافيرس117,000
شيفروليه كامارو170,500
شيفروليه تاهو180,700
شيفروليه سوبربان180,900

أسعار السيارات في السعودية – بي إم دبليو:

الموديلالسعر بالريال
بي إم دبليو X2175,000
بي إم دبليو X3230,000
بي إم دبليو الفئة الثالثة240,000
بي إم دبليو الفئة الخامسة290,000
بي إم دبليو X5376,000

أسعار السيارات في السعودية – مازدا:

الموديلالسعر بالريال
مازدا 357,000
مازدا 671,500
مازدا CX593,500
مازدا CX9102,000
مازدا MX-5130,900

أسعار السيارات في السعودية – جيب:

الموديلالسعر بالريال
جيب كومباس85,000
جيب جراند شيروكي137,000
← آخر موضوع: رسمياً مواعيد امتحانات نهاية العام الدارسي الثاني 2019 لجميع مراحل التعليم في محافظات مصر

قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

مصطفى محمود السيد

اسمي مصطفي محمود من شبرا الخيمة محافظة القليوبية بمصر، أدرس بكلية التجارة الفرقة الثالثة. أحب الكتابة والتأليف والرياضيات والرسم. أهوى القراءة والمعرفة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.