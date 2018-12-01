أجمل أسماء البنات الجديدة ومعانيها

حينما يرزقنا الله بطفل أول ما يشغل عقل الأبوين هو الإسم الذي سيحمله الطفل طيلة حياته وخاصاً حينما يكون نوع المولود أنثى فإن الإسم يكون محيراً أكثر وأكثر وفي مشاركة من موقع نجوم مصرية فقد اختارنا باقة من أحدث الأسماء للفتيات ومعانيها كي تساعدكم على إختيار إسم يحمل روح العصر والمعنى الجميل وإليكم أجمل أسماء البنات الحديثه .

أجمل أسماء البنات ومعانيها

استاج: ومعنى الأسم هو الشئ الذي يتم تدوير الخيوط عليه قبل تحويله إلى أنسجة

ارام: ولعلة إسم غريب على مسامعنا في عصرنا الحديث ولكن لنا أن نعلم أنه الاسم الخامس لسام ابن نوح ومعناه السكينه والراحة وهو يطلق على الفتيات

نورسان: هو من الأسماء المركبه ويتكون من شيئين هما “نور” وهو يعني الضوء و كلمة “سان” وهي تعني القمر أي أن المعنى هو ضوء القمر ليلاً

مهرة: ولعله من الأسماء المعلوم معناها وهي بنت الخيل

أثاب: شجرة التوت والتي يكون لديها الكثير من أوراق الشجر وتعني في اللغة العربية المكافأة

أسيف: وهي تعني الأنثى رقيقة القلب ذات العاطفة الجياشة

أُوار: وهي من الأسماء الجديدة جداً وتعني حر الشمس الشديد

رانسي: ويعني الأسم صوت البحر وقت السكون في الصباح الباكر

أجوان: لعلة من الأسماء الجديدة والت تحمل معنى جميل وهي تعني الخلجان جمع خليج

ريمان : وهو جمع كلمة ريم والتي تعني الغزال الأبيض

أسيل: وهو من أجمل المعاني للبنات وهو إسم يسمى كثيراً في بلاد الخليج العربي ويعني الليلة الملساء أي ذات النسمات الخفيفة

جوانة: هو من الأسماء العربية ويطلق على المرأة التي تتميز بالأناقة

دانا : وهو إسم فارسي الأصل وتعني من يحكم بالحق وهو إسم مشترك بين الفتيات والفتيان

الينا: هو من الأسماء الجديدة ولكنة ليس بالأسماء العربية ويطلق على المرأة ذات الوجه المشرق

دانة: وهي من الأسماء المنتشرة بين أهل الشام وتعني اللؤلؤة ذات الحجم الكبير

جوري: وهو إسم لزهرة تنبت في دمشق ومعنى الإسم <<الزهرة الدمشقية>>

ألين: هو اسم لي بعربي ولكنه انتشر في الكثير من الدول العربية هو إسم ايرلاندي الأصل وهو يعني المرأة حسنة المظهر .