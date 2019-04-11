اليوم: انطلاق الموسم الجديد من برنامج ( زد رصيدك ) على قناة الميدان

انطلق اليوم الأربعاء 10/4/2019 الساعة الثامنة الموسم الثامن من البرنامج الأكثر انتشار في المملكة العربية السعودية ( زد رصيدك ) على قناة الميدان السعودية تحت هاش تاج #انطلاق_برنامج_زد_رصيدك.

وذلك بعد قرار المحكمة المصرية بوقف بث البرنامج الذي يعود ملكيته الفكرية لقناة (بدايه ) السعوديه الذي يملكها رجل الاعمال عبد العزيز العريفي الذي نشر على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر الحكم القضائي وعلق عليه:

”بحمد الله صدر أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بوقف بث ونشر برنامج ”زد رصيدك“ على قناة ”الميدان“؛ وذلك لأنه مملوك لقناة ”بداية“.. ونحن بانتظار تنفيذ الحكم“.

وقام ايضا فواز الحارثي بصفته المدير التنفيذي لقناة بداية السعوديه على ذلك الحكم علي برنامج التواصل الجتماعي تويتر

”تود إدارة قناة بداية الفضائية التأكيد لكل جماهيرها عن ملكية القناة لبرنامج ”زد رصيدك“. يأتي هذا التأكيد في ظل محاولات بعض الجهات الإعلامية عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، كما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. صورة قرار المحكمة بوقف بث (زد رصيدك)على قناة الميدان“.

والآن يستطيع جميع المشاهدين متابعة برنامج (زد رصيدك ) على قناة الميدان الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بدون تشفير علي مدار 24 ساعة متواصل على التردد 12054 مع كتابة معدل الترميز 27500 والقطبية V و معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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