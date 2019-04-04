البحرية السعودية رابط وشروط التسجيل في وظائف القوات البحرية الملكية

تهتم البحرية السعودية بكافة الشئون المتعلقة بالعمليات العسكرية البحرية في المملكة، ومن أهم المهام التي تقوم بها، تأمين الحدود البحرية، بالإضافة إلى مراقبة السفن والموانئ المُمتدة على سواحل المملكة، ومن المعروف أن مبنى القيادة العامة الخاص بالقوات البحرية الملكية يقع في مدينة الرياض، وتُكمن أهمية البحرية السعودية في حماية كافة المواصلات البحرية من مختلف الأعمال الخارجية مثل القرصنة والتسلل والتهريب والتخريب.

مهام القوات البحرية السعودية

تقوم البحرية الملكية السعودية بعدد من المهام الأساسية، ومنها:

تحمي المنشأت الإقتصادية، وتقوم بتطهير جميع الممرات في مختلف دول الخليج العربي.

تقوم بتأمين صادرات وواردات الدولة من أي تدخلات أجنبية.

تحمي سفن القصف الساحلي من أي تهديدات سواء كانت سطحية، أو تحت سطحية، أو جوية.

تُعزز جميع القوات أثناء القيام بعمليات الإبرار البرمائي.

تساعد السلطات المدنية في عمليات الصراع المسلح، وتساعدها أثناء الكوارث والأزمات.

تسليح البحرية السعودية

تُسيطر البحرية السعودية على أهم المداخل المائية في الشرق الأوسط، ولذلك تُعتبر من أفضل القوات البحرية في المنطقة، وتتكون البحرية السعودية من الآتي:

مجموعة من القطع البحرية الفرنسية، والبريطانية، والأميركية.

300 سفينة حربية (فرقاطات، زوارق، كاسـحات ألغام، سـفن دعم ومساندة).

قوة طيران بحري مُكونة من طائرات الهليوكبتر.

أفضل المنشآت البحرية العسكرية (مثل القواعد، والمطارات، وكذلك مراكز القيادة)

60 ألف عنصر من الضباط والبحارة.

12 ألف عنصر مشاة بحرية.

أسطول شرقي خاص بقاعدة الملك عبد العزيز في الجبيل، وأسطول غربي خاص بقاعدة الملك فيصل في جدة.

شروط التقديم لوظائف البحرية السعودية

تقوم القوات البحرية الملكية السعودية بفتح باب التقديم لمختلف الوظائف كل عام، ويُمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الدخول على وزارة الدفاع إدارة المساندة الفنية عبر الضغط على اسم الموقع.

كما أنها وضعت مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الخريجين المُتقدمين لهذه الوظائف، وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون المتقدم لشغل أي وظيفة سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على الوظيفة عن 35 عاماً، ولا يقل عن 18 عاماً.

في حال طلب درجة علمية، يجب ألا يقل التقدير عن جيد.

لابد أن ينجح المتقدم في الكشف الطبي.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول البحرية السعودية، وإن كان لديكم اي استفسارات نسعد بها في التعليقات.

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