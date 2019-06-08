رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1440 فى السعودية برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

يعد موضوع مقالنا اليوم عن الاستعلام عن صلاحية الاقامة من أكثر المواضيع التي تلقى بحثاً فى محركات البحث العالمية فى المملكة العربية السعودية، ونحن فى “نجوم مصرية” كما تعلمون مهتمين بالشأن السعودي وأبرز القضايا التي تهم المغتربين والمقيمين هناك من المصريين والجنسيات العربية الأخرى الذى قد وصل عددهم فى آخر التقديرات إلى أكثر من 12 مليون، ولذلك نكتب لكم هذا المقال عن معرفة صلاحية الاقامة عبر بوابة أبشر ونوضح فيه أهم الخطوات لتعرف جميع بيانات إقامتك إلكترونياً، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

لقد وضعت وزارة الداخلية السعودية خططاً طموحة ورؤي ذكية فى تقديم خدماتها للجمهور السعودي حيث واكبت العصر وقدمت معظم خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى لا تتطلب منك الذهاب لمقر الوزارة، فقط تتطلب منك أن تتصل بشبكة الانترنت، وقد نالت هذه الخدمات رضا المواطنين، وفيما يلى طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة خطوة بخطوة كالتالى:

قم بالدخول الى البوابة الإلكترونية لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. ابحث فى الموقع عن الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

استعلام عن انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الخطط والرؤى الاقتصادية من أجل رؤية 2030، وتزامنا مع هذا التطور قد تم تطور تكنولوجي في الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة.

معرفة صلاحية الإقامة

معظمنا الآن فى جميع البلاد العربية يتابع الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها السعودية، ولعلكم سمعتم وقرأتم عن رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيقها بوضع السعودية فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، وقد نتج عن هذه الاستراتيجية طفرة فى تطوير الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية السعودية حيث تقدم الكثير من خدماتها بصورة الكترونية.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

تطورت وزارة الداخلية السعودية في السنوات القليلة الماضية من حيث تقديمها للخدمات إلى المواطن السعودي، فقد قدمت الكثير من خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى تواكب تطور العصر، ومن أكثر هذه الخدمات التى تطورت هي خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز ومفصل،ونرجو ترك تعليق بالأسفل بأي سؤال أو استفسار، وسنرد عليكم فى أقرب وقت

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