نظام نور برقم الهوية الوطنية…طريقة الحصول علي نتائج الطلاب بفاعلية سريعة

نظام نور برقم الهوية الوطنية هو النظام الجديد الآلي والوحيد الذي يتمكن جميع الطلاب من خلاله الدخول الية بشكل سريع . يمكن لجميع الطلاب الدخول إلي نظام نور الإلكتروني برقم الهوية والحصول علي الدرجات بسرعة وبسهولة. قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتحديث جميع النتائج فور اعتمادها لتشمل جميع الطلاب المقيمين والطلاب الوافدين داخل المملكة. وتم ربط النظام من اجل أن يشمل جميع المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية داخل المملكة. ومن اجل رفع النتائج علي النظام فور اعتمادها من اجل تسهيل الحصول عليها فورا.

نظام نور برقم الهوية الوطنية

نظام نور برقم الهوية الوطنية يختص بتقديم خدمات جديدة إلي جميع الطلاب والمعلمين والاداريين داخل العملية التعليمية وداخل النظام. فهو يعمل علي إرسال رسائل قصيرة إلي جوال أولياء الأمور تشمل هذه الرسائل حالة الطلاب الصحية والمرضية وحالات التأخر والغياب ودرجات الاختبارات الشهرية الشفوية والتحريرية والتزام الطلاب داخل الفصل الدراسي والعديد من المميزات التي يمكن لأولياء الأمور من خلالها متابعة الأبناء بعد التسجيل في نظام نور علي الفور وبعد اختيار المدرسة المناسبة للأبناء عن طريق رابط نظام نور بالسجل المدني فقط.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يمكنكم الدخول إلي نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من خلال أدخال كلمة المرور والرقم السري. وهذه هي الطريقة الأفضل من اجل الدخول إلي النظام. وفي مرحلة سابقة قامت الوزارة بتعطيل نظام نور من اجل تحديثه وإدخال بعض البيانات الجديدة له وتكبير السيرفرات الخاصة به. ومن اجل تأمينه ضد عمليات التهكير. وفي مرة أخري اخبر نظام نور المعلمين والإدراريين علي سرعة إدخال جميع البيانات واختيار حركات النقل الداخلي والنقل الخارجي وهذا ما أدي إلي تجميع كافة البيانات الخاصة بالعملية التعليمية داخل الممكلة.

نظام نور برقم السجل المدني

في خلال فترات سابقة تم الإعلان عن إضافة أيقونة جديدة عن السلوك والمواظبة داخل نور. من خلال دخول نظام نور برقم السجل المدني سوف تتمثل هذه الأيقونة الجديدة في إمكانية تعديل الغياب للطلاب والطالبات داخل النظام لمن تزيد مدة غيابهم عن سبع أيام. كما يمكن الدخول إلي هذه الأيقونة من خلال الدخول إلي الملف الشخصي وفتح أيقونة النظام والمواظبة. أما بالنسبة للمناطق التي تم تعليق الدراسة بها يمكن الدخول إلي نظام نور وتأكيد عدم وجود غياب لليوم الموافق بالتاريخ الخاص بة والضغط علي أيقونة انقر هنا.

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