رابط نظام نور 1440 لنتائج الطلاب برقم الهوية والسجل المدني

تزداد وتيرة البحث عن نظام نور على مدار العام وخاصة فى أيام ما بعد الاِمتحانات وانتظار النتائج، فهو أحد أهم الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل داخله نظام فارس لشئون المملكة الإدارية، ونظام إنجاز للأعمال المكتبية، ونظام لقاء للاِجتماعات المرئية، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بالشأن السعودي وما يتعلق بالمواطن السعودي ويمس حاجته، ولأهمية التعليم فى حياة الفرد والمجتمع فقد خصصت المملكة العربية السعودية موقع نظام نور ليقدم خدمة متميزة لأولياء الأمور وأبنائهم بمتابعة سلوك الطالب ونتائجه وحضوره، ولمعرفة المزيد عن نظام نور تابع المقال.

نظام نور برقم الهوية

يقدم نظام نور برقم الهوية الكثير والكثير من الخدمات التي تساعد أولياء الأمور على متابعة نشاط وسلوك أبنائهم فى مراحلهم التعليمية، فهو يقدم لهم كشف كامل عن نسب حضور وغياب الطلاب بجانب تقييمه الشهري بالاِضافة اِلى معرفة نتائج الاِمتحانات، ولمعرفة نتائج الاِمتحانات اضغط هنا، ونرفق لكم فى هذا المقال فيديو يشرح لكم كيفية التعامل مع الموقع الاِلكترونى لنظام نور.

نظام نور بالسجل المدني

تم إطلاق موقع نظام نور للتسهيل على كلاً من أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم سواء فى معرفة نتائج الطلاب أو متابعة تحصيلهم الدراسي بدون الذهاب إلى المدرسة، ويُمكنك الآن الإستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بالسجل المدني فقط، وقد وفرت هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وللإستعلام عن نظام نور بالسجل المدني فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً ادخل على نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني عبر هذه الرابط (اضغط هنا).

الآن اكتب اسم المستخدم ورقم المرور الخاص به.

اختر منتجات إلكترونية ثم اختر برنامج نور لنتائج الطلاب.

ادخل بيانات اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التعريف.

اختر كلمة تقارير من القائمة بجانب الشاشة.

اختر اشعار الدرجات لتحصل على تقارير مفصل.

التسجيل في نظام نور 1440

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية موقع رسمي للتسجيل يُسمى موقع نور الإلكتروني لكي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية للمواطن السعودي، على سبيل المثال تسجيل الأطفال الجدد والإستعلام عن نتائج الطلاب، بالإضافة إلى نظام لأولياء الأمور الذى يُمكنهم من معرفة نتائج أبنائهم وتحصيلهم الدراسي.

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