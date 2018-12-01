تردد قناة الرياضية السعودية 1 KSA SPORTS HD على النايل سات وعربسات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين

سنتعرف من خلال تلك المقالة على تردد القناة السعودية الرياضية “KSA sports” الناقلة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم الحالي والمواسم المقبلة عبر النايل سات، حيث يبحث جميع المواطنين على تردد تلك القنوات من أجل مشاهدة جميع المباريات الخاصة بالكرة السعودية بعد قرار الهيئة الرياضية برئاسة الأمير ترك آل الشيخ بنقل المباريات على شاشة القناة السعودية الحكومية، وذلك بعدما خسرت قناة mbc pro sport حقوق نقل الدوري السعودي لكرة القدم الموسم المقبل.

وسوف تستمر قناة KSA sports في نقل بعض المباريات بالكرة السعودية، ويشتد التنافس على جميع المراكز وانحصرت المنافسة على الدوري السعودي بين الهلال حامل اللقب والمتصدر حتى الآن ونادي الأهلي وهو ما يجعل الجميع يتابع المباريات في تلك الفترة لمعرفة ما سيؤول إليه الوضع في المقدمة والمؤخرة والفرق المتأهلة إلي البطولة الأسيوية القارية.

الرياضية السعودية

وقامت القنوات الرياضية السعودية “KSA sports” بتصميم شعار جديد بداية لمرحلة جديدة في تاريخ القناة حيث ستكون هناك قناتين لنقل أحداث كرة القدم السعودية مع ستوديو تحليلي قبل وبعد كل لقاء، وسيكون هناك عدد من المعلقين المميزين ولعل أبرز تلك المفاجآت المعلق المصري الشهير مدحت شلبي.

تردد قناة KSA sports

هذه هي التردد على جميع الأقمار بجودة الاتش دي والجودة العادية.

KSA SPORTS HD

Badr 26°E -12149 H 27500

Nile sat 7°W-12284 V 27500

Yahsat 52.5°E- 11747 H 27500

.

KSA SPORTS

Badr 26°E -12015 V 27500

Nilesat 7°W -12149 H 27500

Arabsat 30.5°E -10923 H 17000

تلك هي ترددات القنوات الجديدة على عربسات ونايل سات وبدر، أذا واجهتكم أي مشكلة في استقبال قناة الرياضية السعودية يمكنكم كتابة المشكلة التي تواجهكم في تعليق أسفل تلك المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وفت ممكن.

وتبرز أهمية قناة الرياضية السعودية خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي بصفتها الناقل الحصري لأغلب مباريات كرة القدم السعودية.