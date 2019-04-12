الإستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة أو الهوية أو الجواز

يبحث الكثير من الجمهور السعودي عن طريقة الإستعلام عن موظف وافد، وقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إمكانية الإستعلام عن وافد في مكاتب العمل المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، ولكنها قدمت هذه الخدمة إلكترونياً وشكل عصرى يلائم التطور التكنولوجى الذى وصل له العالم، حيث يُمكنك أن الإستعلام عن موظف وافد وأنت في عملك أو بيتك، فقط كل ما تحتاج إليه أن تتصل بالإنترنت وتدخل إلى موقع وزارة العمل، وباقى التفاصيل سنوضحها لكم خلال المقالة، والآن دعونا ننتقل لنوضح خطوات الإستعلام عن وافد بمكتب العمل، فإلى نص المقال.

استعلام عن وافد بمكتب العمل

كما ذكرنا لقد سهلت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على المواطنين ورجال الأعمال السعوديين كلاً من الوقت والجهد، حيث تستطيع وأنت تمارس عملك أن تستعلم عن أى وافد جديد بدون أن تذهب إلى مبنى وزارة العمل، فقط افتح نافذة على الإنترنت وادخل على موقع وزارة العمل وقم بالآتى:

بعد دخولك على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ستظهر لك قائمة رئيسية وعدة خيارات.

ستظهر لك قائمة رئيسية وعدة خيارات. اختر خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر منها خدمة الإستعلام عن وافد جديد.

اكتب رقم البطاقة أو رقم الجواز الخاص بالوافد واتبعه برمز التحقق الذى أمامك.

بعد ثوانى ستظهر لك بيانات الوافد القادم بالتفصيل.

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