 التخطي إلى المحتوى

موقع نظام نور 2010 رياض الأطفال الحكومية .. تسجيل الصف الأول الابتدائي 1441نتائج الطلاب بالهوية ien.edu.sa

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

نقدم لكم أبنائنا الطلاب والطالبات كيفية طباعة نموذج الكشف الطبي وكذلك خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 2019 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وكذلك من خلال هذا التقرير سنتعرف على مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441 وتسجيل روضات الأطفال الحكومية وأيضا سنتعرف على كيفية استخراج بدل فاقد للشهادة اتبع التعليمات بالفيديو المرفق بهذا التقرير حتى تتمكن من استخراج شهادة بدلا من الشهادة التي فقدتها عبر نظام نور. وسنتابع معكم أعزائنا الطلاب والطالبات كل جديد على نظام نور، فيمكنكم الاستعلام عن النتائج لجميع المراحل التعليمية ابتداء من المرحلة الابتدائية ومروراً بالمرحلة المتوسطة حتى المرحلة الثانوية.

موقع نظام نور هو إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية والموقع يهدف لتعظيم الاستفادة التكنولوجية القصوى من التطور للثورة التكنولوجية بالعالم، وذلك لضمان سهولة الحصول على المعلومات التي تخص كل من يتعامل مع هذا النظام، سواء كانوا طلبة أو طالبات أو أولياء أمور الطلاب أو المعلمين والمعلمات.

موقع نظام نور 2010 رياض الأطفال الحكومية .. تسجيل الصف الأول الابتدائي 1441نتائج الطلاب بالهوية ien.edu.sa
طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال الحكومية

نموذج الكشف الطبي نظام نور

اضغط على الرابط التالي لتحميل استمارة الفحص الطبي الخاص بنظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية. وقم بطابعة استمارة الكشف الطبي من نظام نور 2019

استمارة الفحص الطبي المبدئي

طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

تنبيه: يرجى تسجيل تاريخ ميلاد وسجل مدني صحيحين للطفل .. في حالة الخطأ سيتم رفض الطلب وأي تسجيل قبل موعد بدء التسجيل، للتسجيل اضغط على الصورة التالية لتتمكن من تقديم طلب تسجيل طفل في الروضات الحكومية

طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال
طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

كما أن الموقع يهتم بدقة البيانات والنتائج وسهولة التعرف عليها في أقل وقت ممكن، وكما أن هذا النظام يتمتع ويضمن الخصوصية للطلاب، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، باستخدام رمز التحقق ورقم السجل المدني واسم المستخدم، ويقوم الرقم السري للطالب بضمان سرية بياناته.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1441

موقع نظام نور 2010 رياض الأطفال الحكومية .. تسجيل الصف الأول الابتدائي 1441نتائج الطلاب بالهوية ien.edu.sa

خطوات تسجيل طالب جديد نظام نور 2019

موقع نظام نور 2010 رياض الأطفال الحكومية .. تسجيل الصف الأول الابتدائي 1441نتائج الطلاب بالهوية ien.edu.sa

خطوات استخراج شهادة بدل فاقد من نظام نور

روابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

رابط الاستعلام عن النتائج

التسجيل لمعرفة نتائج الامتحانات بالسعودية، طباعة إشعار بمستوى الطالب بالفصل، طباعة إشعار بالمستوى لطالب واحد فقط، طباعة الشهادات الخاصة بالطلاب بالسعودية، ونتابع رابط النتائج اعلي المقال ، ونتابع الشرح التفصيلي بالصور وبالفيديوهات، ونتابع معكم كل جديد أول بأول حول نتائج موقع نظام نور الإلكتروني مباشرة عبر هذا المقال، ونسعى لنقل جميع الأخبار من أكثر من مكان، ونتابع معكم كل جديد أول بأول بخصوص نظام نور.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الابتدائي والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

موقع نظام نور اهم ما يفدمه من خدمات للطلبة والطالبات هو الاستعلام عن نتائج الطلاب لكافة المراحل التعليمية والدراسية، وكذلك  يمكن من خلاله تسجيل الطلاب المستجدين وروضات الأطفال الحكومية، وكذلك طلاب الصف الأول الابتدائي، ونتائج الفصل الدراسي للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة الثانية عشر من حساب المواطنموعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا الشهر موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلاديالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.