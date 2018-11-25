الاستعلام عن وكالة برقم الهوية عبر بوابة وزارة العدل السعودية للتحقق من صحة الوكالات

متابعة خدمة الاستعلام عن وكالة وزارة العدل برقم الهوية أحدث الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، حيث يتاح استعلام الوكالات الشرعية من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية إلكترونيا في إطار ما تتمتع به المملكة من محاولات تطوير خدماتها وأنظمتها فيما يخص خدمات التحقق من الوكالات عبر خدمة “استعلام وكالاتي”، ويكون ذلك من خلال الولوج لموقع بوابة العدل الرسمية التي نرفق رابطها الرسمي مع كيفية الاستفسار عن طلبات التنفيذ بوزارة العدل.

خدمة الاستعلام عن وكالة برقم الهوية

موقع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية يقدم الكثير من التسهيلات والخدمات الالكترونية التي تساعد كل مواطن على أرض المملكة، وهنا سنبين كيفية الاستعلام عن الوكالة الشرعية الصادرة من المحاكم أو من كتابات العدل في جميع أنحاء المملكة عبر الإنترنت، وهذا برقم الهوية فقط وببعض الخطوات السهلة التي سوف نشرحها تفصيلياً.

الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية.

تظهر الصفحة الرئيسية لوزارة العدل ونختار كلمة الخدمات الالكترونية ونضغط عليها.

تفتح صفحة أخرى نختار منها كلمة التحقق من وكالة برقم الهوية “استعلام عن وكالاتي”

نكتب رقم الهوية ورقم الوكالة ثم نضغط كلمة بحث.

الاستعلام عن معاملة بالمحكمة برقم الهوية

معاملة وزارة العدل استعلام برقم الهويه

تظهر لنا كل بيانات صلاحية الوكالة الشرعية وما هي عليه من انتهاء أو سريان، ومعرفة ما إذا كان التوكيل سارياً أو منتهي، علماً بأن وهذه الخدمة تسهم في استعلام وكالة شرعية صادرة من المحاكم أو من كتابات العدل علاوة على إتاحة التأكد من صحة كافة الوكالات الشرعية قبل تنفيذها.

بوابة وزارة العدل توفر العديد من الإجابات عن استفسارات المواطنين بجانب خدمة الاستعلام عن وكالة وزارة العدل بالهوية، ومن ضمنها إمكانية الاستفسار عن أي معاملة قضائية لدى المستخدمين.