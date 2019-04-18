وظائف مكافحة المخدرات 1440 موقع أبشر التوظيف للرجال والنساء

تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440 من خلال رابط موقع ابشر التوظيف للرجال والنساء، حيث أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن مواعيد القبول والتسجيل الإلكتروني، من خلال بوابة ابشر توظيف خلال الفترة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العسكرية الشاغرة لعدد من الرتب العسكرية، وتشمل رتب جندي، وجندي أول، ووكيل رقيب وعريف لوظائف الرجال العسكرية، ورتبة جندي للوظائف العسكرية للنساء، وسيتم تعين المقبولين والناجحين في الاختبارات بجميع مناطق المملكة، وتم وضع مجموعة من شروط القبول لتحديد الضوابط العامة لراغبي التقديم.

يبدأ تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440 من خلال رابط التسجيل في بوزارة أبشر التوظيف، الموقع الرسمي لاستقبال طلبات التوظيف لمديريات وزارة الداخلية، من يوم الأحد المقبل الموافق 16 شعبان 1440 الحادي والعشرين من أبريل 2019، على أن يتم فتحر رابط بوابة أبشر القبول والتسجيل في تمام العاشرة صباحاً، وهو نفس توقيت غلق البوابة يوم الخميس الموافق 20 شعبان 1440.

تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440

بوابة أبشر الإلكترونية أوضحت للخريجين والخريجات راغبي التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، التخصصات والمؤهلات العلمية المطلوبة لجميع الرتب العسكرية، خاصة الوظائف المتاحة للرجال فقط أو تلك المتاحة للرجال والنساء، وحول شروط التقديم سندرجها لكم كما ورد نصها في إعلان الوظائف.

شروط تقديم مكافحة المخدرات 1440

ضوابط الالتحاق وشروط تقديم مكافحة المخدرات التي تم وضعها للخريجين والخريجات، منها اشتراطك الجنسية السعودية، وحسن السير والسلوك، والحصول على المؤهل الدراسي المطلوب وفق التخصصات الموضحة بعالية، وسريان بطاقة الهوية الوطنية عند التسجيل، والسن من 17 وحتى 30 عام للرجال، وللعنصر النسائي ما بين 21 وحتى 35 عام وقت التقديم وفق بطاقة الهوية الوطنية، ولا يقل المؤهل للعنصر النسائي عن الثانوية العامة وباقي الشروط كما هو مرفق.

رابط أبشر توظيف

التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات سيتم من خلال بوابة أبشر القبول والتسجيل لوظائف مكافحة المخدرات 1440، وسيتم فتح رابط التقديم صباح الأحد المقبل في التوقيت المحدد بعالية.

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