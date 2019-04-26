وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس؛ للعمل بالمسميات التالية: (كاتب، ومُنسق التعليم والتطوير، ومُشرف القبول)؛ وذلك وفقاً للشروط والتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –كاتب(Clerk):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

2 –مُنسق التعليم والتطوير(Learning & Development Coordinator):

– درجة الدبلوم في إدارة المستشفيات، أو الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل في مجال الإدارة أو التدريب.

2 – أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات، أو الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال الإدارة أو التدريب.

3 –مُشرف القبول(Admission Supervisor):

– درجة الدبلوم في إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من شهادة من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

– أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي):اضغط هنا.