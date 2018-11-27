حرس الحدود تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة تعرف على شروط القبول فيها ورابط التقديم فيها

تم فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود، حيث أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توافر فرص وظائف عسكرية بالمديرية لرتبة (جندي سائق – جندي دوريات بحري وبري)، وسوف نعرض لكم في هذا المقال شروط القبول بهذه الوظائف ورابط التقديم فيها.

شروط القبول في وظائف حرس الحدود

أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة المملكة خارجها.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه مسبقا في أي قضية تمس الأمانة والشرف.

ألا يكون المتقدم قد تم تعينه مسبقا في أي وظيفة مدنية، أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية بالوزارة.

ألا يكون المتقدم قد تم طرده قبل ذلك من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

إرفاق الهوية الوطنية مع مستندات التقديم، وأن تكون سارية المفعول وقت تقديم الطلب للتسجيل.

أن يكون عمر المتقدم للتسجيل ما بين 17 إلي 30 سنة وألا يزيد عن هذا السن وقت التقديم.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي واختبار اللياقة البدينة.

أن يجتاز المتقدم للمقابلة الشخصية.

أن يكون طول المتقدم (170) سم بالنسبة لأصحاب الكفاءة المتوسطة، و(168) لحملي مؤهل الثانوية العامة.

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أن يتناسب الطول مع الوزن حسب بنود اللائحة الطبية.

علي المتقدم ألا يكون متزوج من سيدة غير سعودية.

أن يكون المتقدم من حاملي مؤهل الثانوية العامة او ما يعادلها، أو يكون حاصل علي شهادة الكفاءة المتوسطة بتقدير جيد.

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة خارج المملكة لابد له من معادلتها من وزارة التعليم بالمملكة، مع إرفاق صورة المعادلة من أصل الشهادة.

أن يرفق المتقدم مع المستندات المقدمة رخصة قيادة سارية المفعول وخاصة لوظيفة (جندي سائق).

موعد التقديم في وظائف حرس الحدود

ومن تطبق عليه هذه الشروط يتم التقدم وسحب طلب القبول، في الفترة من يوم الاثنين الموافق 1440/03/18هـ من الساعة 10:00 صباحاً وحتي يوم الجمعة الموافق 1440/03/22هـ الساعة 10:00 صباحاً، وعلي من يرغب في سحب طلبات القبول والتسجيل التقدم بالدخول علي منصة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية.

ويتم التقديم من خلال الدخول علي منصة أبشر للتوظيف

تحديث: فتح يوم أمس نظام أبشر للتسجيل في وظائف حرس الحدود لعام 1440 هـ.