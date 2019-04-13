وظائف جسر الملك فهد للرجال والنساء | شروط ورابط التسجيل

تسجيل وظائف جسر الملك فهد يبدأ اليوم للرجال والنساء، من حاملي الجنسية السعودية والبحرينية، ضمن ما جاء في شروط التقديم على وظائف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والتي تعد مؤسسة اعتبارية، وتشمل تلك الوظائف خمس مسميات يمكن التعرف على تفاصيل شغل كل وظيفية بالدخول على موقع التوظيف الإلكتروني للمؤسسة والتسجيل حال ما انطبقت الشروط على الباحث أو الباحثة عن العمل.

تستقبل بوابة وظائف جسر الملك فهد طلبات التقديم على الوظائف الإدارية الوارد ذكرها فيما بعد، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، التاسع من شهر شعبان 1440، والتقديم سيستمر لمدة 21 يوم من تاريخ فتح رابط القبول والتسجيل الإلكتروني، والدخول على موقع بوابة التوظيف، سيتضح ضوابط وشروط التسجيل في وظائف مؤسسة جسر الملك فهد.

تسجيل وظائف جسر الملك فهد

رابط تسجيل وظائف جسر الملك فهد يمكن الدخول إليه من موقع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بوابة التوظيف الإلكتروني، وتم توضيح مسميات الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة لشغلها بالكوادر والكفاءات، ومن بين الوظائف وظيفة نائب الرئيس المدير العام للشؤون المالية، كما يتاح التسجيل على وظيفة نائب الرئيس المدير العام للشؤون الفنية، المسميات الوظيفية المراد شغلها ضمن وظائف جسر الملك فهد تشمل وظيفة مدير إدارة تقنية المعلومات والابتكار، ووظيفية مديري وحدة المراجعة الداخلية.

موقع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد هي بوابة تسجيل الدخول على تلك الإعلانات الوظيفية، واستعرض الشروط الخاصة بكل درجة وظيفية ومتطلبات شغل الوظيفة.

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