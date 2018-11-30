وظائف النيابة العامة 1440 بالسعودية للرجال والنساء السعوديين عبر رابط جدارة للتوظيف

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى شغل وظائف النيابة العامة 1440 بالسعودية لكل من الرجال والنساء وفق شروط معينة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية السعودية للتقديم عبر رابط جدارة الإلكتروني في المواعيد المحددة لملئ استمارة البيانات والتسجيل الإلكتروني، وعن رابط التقديم والشروط والمواعيد نقدم لكم كافة التفاصيل الآن عبر موقع “نجوم مصرية” لسرعة تقديم الخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات الوظيفية للتقديم في الوظائف الشاغرة وعددها (235) وظيفة شاغرة.

وظائف النيابة العامة 1440 بالسعودية

تتطلب وظائف النيابة العامة 1440 بالسعودية الحاصلين والحاصلات من السعوديين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذكر أن العدد المطلوب من الرجال يبلغ (208) وظيفة، بينما يتطلب من النساء عدد (27) وظيفة نسائية بالنيابة العامة، والتقديم عبر رابط جدارة الإلكتروني منصة التوظيف الحكومية.

موعد وظائف النيابة العامة 1440 بالسعودية

يبدأ تقديم وظائف النيابة العامة 1440 بالسعودية يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 1440 وينتهي يوم الخميس الموافق 28/ 3/ 1440، من خلال منظومة جدارة للتوظيف، ويستمر التقديم خلال المدة المقررة على مدار 24 ساعة خلال فترة التقديم، وذلك عبر هذا الرابط: موقع جدارة الإلكتروني، بوزارة الخدمة المدنية المتطلب التسجيل بالبيانات الأتية:

رقم الهوية الوطنية

وكلمة السر

اختيار جنس المتقدم

كتابة رمز التحقق بالصورة

ثم دخول

الشروط المطلوبة في التقديم

يتطلب في تقديم وظائف النيابة العامة 1440 خريجي كلا من:

المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف)

الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها

الدرجة الجامعية النظرية والعلمية

الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية

درجة الماجستير

درجة الدكتوراة

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة 1440

يتم التقديم على وظائف النيابة العامة بالسعودية عبر رابط جدارة السابق وضعه وكتابية البيانات المطلوبة للدخول على الخدمة لمن سبق التسجيل بالموقع، كما يوجد التسجيل لأول مرة لمن لم سيبق له التسجيل، ثم بعد ذلك يتم دخول على أيقونه التقديم على الإعلانات الوظيفية، ثم صفحة البيانات والتي يجب كتابتها بعناية، ويجب القيام بالاتي: