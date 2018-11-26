وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | التقديم على الوظائف النسائية =1440

بوابة وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستقبل طلبات التقديم على وظائف التدريب التقني للبناء 1440، لشعل الوظائف الإدارية والفنية ببعض وحدات كليات التقنية وقطاعات المؤسسة المختلفة، عبر طرح مسابقة توظيفية تستهدف تعيين الخريجات من الحاصلات على درجة البكالوريوس أو الدبلوم، وحول شروط القبول والتسجيل فيمكن التعرف عليها وعلى كافة التفاصيل التي تخص الوظائف الشاغرة من خلال رابط بوابة توظيف التدريب التقني.

يبدأ تقديم وظائف التدريب التقني للبنات اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 ربيع أول، من خلال الدخول على موقع وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440، وسيتم الانتهاء من التقديم على وظائف التدريب التقني المهنية والإدارية يوم السبت الموافق 23-3-1440، وحول طريقة التقديم على بوابة التوظيف، يجب أولاً الإطلاع على بعض التفاصيل، التي أوردنا لكم بعضها من خلال البيانات المنسوبة لإعلان التوظيف، والذي يتضمن رابط التقديم على بوابة توظيف التدريب التقني.

تقديم وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدعم الأماكن الشاغرة لها بالكفاءات، وتم الإعلان عن عدة فرص وظيفية في قطاعات وكليات التدريب المهني والتقني، وأليكم بعض هذه التفاصيل الهامة والتي قد تندرج تحت مسمى شروط القبول والتسجيل في التدريب التقني 1440.

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رابط التسجيل في وظائف التدريب التقني القبول والتسجيل من خلال بوابة وظائف التدريب التقني ولابد من حفظ رقم الطلب لمتابعة باقي عمليات التقديم الاختبارات ورفع المستندات التي ستحدد بيانها قريباً.